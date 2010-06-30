Журналисты львовской газеты “Экспресс” призывают Генпрокуратуру активизировать расследование фактов давления на них

Киев. 30 июня. УНИАН. Журналисты львовской газеты “Экспресс” призывают Генеральную прокуратуру активизировать расследование фактов давления на них.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, главный редактор газеты “Экспресс” Игорь ПОЧИНОК заявил, что власть должна обязательно реагировать на факты давления на журналистов. По его словам, если такой реакции нет, то это означает, что власть также несет ответственность за это. Как сказал И.ПОЧИНОК, журналисты могут согласиться с попытками судебных преследований, но когда речь идет о физическом влиянии, то на это должна быть реакция органов государственной власти.

Журналисты “Экспресса” продемонстрировали винтовку, из аналога которой, по версии львовской прокуратуры, были осуществлены выстрелы по окнам редакции газеты. Однако И.ПОЧИНОК заявил, что эта версия является абсурдной, поскольку, по заключениям специалистов, из этого ружья с расстояния 60 метров невозможно нанести такие повреждения оконным стеклам, какие были нанесены.

“Мы сейчас пойдем в Генеральную прокуратуру, отдадим МЕДВЕДЬКО это ружье, пусть он сделает выстрелы по окнам ПШОНКИ, чтобы убедиться, что версия, которую ему предлагают из Львова, является абсурдной”, – сказал главный редактор газеты.

Он добавил, что возбужденные уголовные дела против журналистов газеты, другие факты давления являются попытками повлиять на позицию газеты.

Как сообщал УНИАН, журналисты и сотрудники газеты “Экспресс” провели ряд акций в защиту своих прав. Как информировал сайт издания, редакцию «Экспресса» трижды обстреливали неизвестные, совершено несколько покушений на главного редактора газеты. Кроме того, подчеркивают в “Экспрессе”, возбуждено “сфабрикованное дело против директора издания, прокуратура обратилась в суд с самым бессмысленным в мире иском, в котором требует «запретить газете распространять информацию» о махинациях прокуроров”.

28 мая Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО немедленно принять необходимые меры для разрешения ситуации, которая сложилась вокруг дела о давлении на журналистов «Экспресса».

В свою очередь, 17 июня А.МЕДВЕДЬКО пообещал проверить не только обращение как гражданина прокурора Львовской области Алексея БАГАНЦА о вмешательстве журналистов издания в его личную жизнь, но и проверить, на каком автомобиле он ездит. «Мы проверим действия неизвестных лиц, о которых отмечается в обращении. Но я считаю, что все граждане - и прокуроры, и правоохранители - должны жить по закону, и мы обязательно на это заявление будем реагировать – что за автомобиль, на котором он ездит, и все такое», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

До этого «Экспресс» сообщил, что прокурор Львовской области А.БАГАНЕЦ использует как в служебных, так и в частных целях автомобиль «Лексус».