Компании «Сингента» и «Дау АгроСаенсес» объявляют о заключении соглашения о поставке и дистрибуции в странах СНГ

• «Сингента» будет осуществлять поставку и дистрибуцию средств

защиты растений компании «Дау АгроСаенсес» в странах СНГ

• «Сингента» повышает возможности для роста на развивающихся

ранках стран СНГ

«Сингента» и «Дау АгроСаенсес», дочерняя компания «Дау Кемикал Кампани», сегодня объявили о подписании эксклюзивного соглашения о поставке и дистрибуции, согласно которому компания «Сингента» берет на себя обязательство осуществлять поставку и дистрибуцию средств защиты растений компании «Дау АгроСаенсес» на территории стран СНГ. К этим странам относятся Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Соглашение о поставке и дистрибуции на территории СНГ полностью вступает в силу с 1 сентября 2010 года, за исключением Украины, где соглашение должно быть утверждено официальными органами. Ряд сотрудников компании «Дау АгроСаенсес», работающих в настоящий момент на территории СНГ, останутся в «Дау АгроСаенсес» для поддержки данного соглашения о поставке и дистрибуции. Компания «Сингента» намерена предложить работу остальным сотрудникам «Дау АгроСаенсес», на судьбу которых повлияло данное соглашение. «Это соглашение о поставке и дистрибуции способствует осуществлению нашей стратегии по расширению бизнеса на развивающихся рынках, - сказал Джон Парр, Руководитель региона EAME (Европа, Африка, Ближний Восток), Защита растений. – Мы видим значительный потенциал в портфолио компании «Дау АгроСаенсес», который великолепно дополняет наш собственный ассортимент препаратов».

Финансовые подробности соглашения, которое подлежит утверждению регулирующих органов, не были оглашены. Соглашение не влияет на компанию «Дау АгроСаенсес Сидз, Трейтс энд Ойлз», которая будет продолжать работать под руководством «Дау АгроСаенсес». Компания «АгроФреш» будет продолжать обслуживаться работающими там в настоящее время сотрудниками.

«Сингента» – одна из крупнейших компаний в мире, более 25 000 сотрудников которой более чем в 90 странах мира стремятся к воплощению нашей цели: реализовывать потенциал растений. Благодаря научным разработкам мирового класса, глобальному масштабу и приверженности интересам наших партнерам, мы помогаем повышать продуктивность сельскохозяйственных культур, защищать окружающую среду и улучшать здоровье и качество жизни. Дополнительную информацию о нас Вы можете получить на сайте www.syngenta.com.

Предостерегающее заявление компании «Сингента» касательно предположительных заявлений Данный документ содержит предположительные заявления, которые могут быть определены такой терминологией, как «ожидают», «могли бы», «будут», «потенциальный», «планы», «перспективы», «оцениваются», «в целях», «на пути» и т.п. выражениями. Такие выражения подвержены рискам и неопределенностям, в результате которых действительный результат может существенно отличаться от данных заявлений. Мы направляем Вас за информацией в отношении этих и иных рисков и неопределенностей к общественно доступной документации компании «Сингента» в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. «Сингента» не берет на себя обязательств по обновлению предположительных заявлений с тем, чтобы они отражали действительные результаты, измененные предположения или иные факторы. Данный документ не является целиком или частично предложением или приглашением купить или выпустить или просьбой купить или подписаться на обыкновенные акции компаний «Сингента АГ», «Сингента АДС», и не составляет основу и не может являться ссылкой в связи с заключением подобных контрактов.

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