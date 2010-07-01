УПЦ (КП) приглашает Януковича принять участие 28 июля в торжествах по случаю годовщины Крещения Киевской Руси

Киев. 1 июля. УНИАН. Украинская православная церковь (Киевского патриархата) приглашает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА способствовать организации и проведению и лично принять участие 28 июля в торжествах по случаю годовщины Крещения Киевской Руси.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

Он напомнил, что в 2008 году по просьбе УПЦ (КП) и других христианских церквей Указом Президента было установлено ежегодное празднование 28 июля на государственном уровне годовщины Крещения Киевской Руси. По его словам, Священный Синод УПЦ (КП) на своем заседании постановил по случаю этого праздника провести 27-29 июля в Киеве церковные торжества, кульминацией которых должны стать 28 июля торжественное Богослужение во Владимирском соборе и Крестный ход от этого храма до памятнику равноапостольному князю Владимиру. ФИЛАРЕТ призвал принять участие в этих мероприятиях представителей духовенства и мирян со всей Украины.

Как сообщал УНИАН, 20-28 июля в Украине с визитом будет находиться Предстоятель Русской православной церкви КИРИЛЛ. В частности, 28 июля в Киеве он возглавит праздничную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.