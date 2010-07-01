На предстоящих местных выборах будет активно применяться админресурс и подкуп избирателей – КВУ

Киев. 1 июля. УНИАН. На выборах депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов будет активно применяться административный ресурс и подкуп избирателей.

Такое мнение выразил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Комментируя внесенный в парламент Партией регионов законопроект о местных выборах, эксперт отметил: «Самой большой проблемой этого законопроекта является фактически норма, которая ограничивает конституционное право граждан на пассивное волеизъявление. Если исходить из нормы данного закона, которая в первую очередь касается того, что право выдвижения кандидатов на должности депутатов городских, районных, областных советов, а также на должности городских председателей, предоставляется исключительно местным организациям партий, более того, которые зарегистрированы не ранее чем за год до выборов».

Кроме того, по мнению А.ЧЕРНЕНКО, существенное сокращение сроков проведения предвыборной кампании дает преференции для провластных кандидатов или тех, кто имеет существенный административный ресурс.

“Потому что путем честной, открытой агитации, тонких избирательных технологий в такой короткий срок результат обеспечить проблематично. Поэтому будет ставка на админресурс, на правоохранительный ресурс, на подкуп избирателей, на фальсификацию результатов выборов”, - считает А.ЧЕРНЕНКО.

Также он прогнозирует, что в связи с короткими сроками проведения выборов могут быть сорваны определенные этапы подготовки к ним, что “может дать определенные основания для более позднего обжалования результатов выборов”.

Кроме того, по мнению эксперта, принцип формирования избирательных комиссий не обеспечивает равенства представительства кандидатов и политических сил в них.

В свою очередь, комментируя проект закона о местных выборах, директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Игорь ПОПОВ отметил: “Последние президентские выборы показали, что в обществе очень большой запрос на обновление политических элит, и это обновление могло произойти хотя бы на местном уровне. Однако анализ закона показывает, что власть взяла курс на консервацию самой себя, а не на обновление и на развитие”.

По мнению эксперта, об этом свидетельствует запрет на участие в местных выборах блоков политических партий, запрет на самовыдвижение кандидатов на должности городских председателей, а также отсутствие в законопроекте нормы о проведении второго тура выборов городских председателей.

Кроме того, по словам И.ПОПОВА, законопроект фактически не позволяет принимать участие в выборах местным политикам, которые поддерживают новые всеукраинские политические проекты. В частности, это касается сторонников партии “Сильная Украина” Сергея ТИГИПКО, “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА и других.

Как сообщал УНИАН, 29 июня лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Законопроект предусматривает проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе.