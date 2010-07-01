Туроператоры отмечают рост турпотока в Крым в текущем сезоне

Киев. 1 июля. УНИАН. Туроператоры отмечают рост туристического потока в Крым в текущем сезоне.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель центра туристической информации Владимир ЦАРУК.

«Ситуация не такая пессимистическая, как прогнозировалось накануне туристического сезона. Мы видим рост туристического потока в Крым на 14%, несмотря на отсутствие промоции и рекламы Крыма, на которую до сегодняшнего дня не выделено ни копейки», - сообщил В.ЦАРУК. По его словам, отмечается тенденция увеличения потока туристов из России.

Глава комиссии по внутреннему и въездному туризму Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Борис ЗЕЛИНСКИЙ сообщил, что несмотря на продолжающийся финансовый кризис, текущий туристический сезон проходит немного лучше уровня прошлого года. «Прежде всего, сказывается политическая стабильность и улучшение отношений с Россией. За счет притока туристов из России ситуация по сравнению с прошлым годом получше», - отметил он.

В распространенном на пресс-конференции пресс-релизе сообщается, что по данным на 15 июня т.г., в Крыму отдохнуло 901,6 тыс. человек, что на 14,5% выше показателей прошлого года. Количество организованных отдыхающих – 210,8 тыс. человек, что соответствует показателям прошлого года. Растет количество туристов из России, Беларуси и стран Прибалтики. Становится более популярным видом отдыха в Крыму краткосрочный 2-3-дневный отдых. Кроме того, увеличивается количество автотуристов.

Напомним, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, в 2009 году на крымских курортах отдохнуло 4,987 млн. человек, что на 12% меньше, чем в 2008 г. Организованных отдыхающих – 1,04 млн. человек – стало меньше на 17,7%. Из общего количества отдохнувших 77% составили украинцы, 19% - жители СНГ и 4% - стран дальнего зарубежья.