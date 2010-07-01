Визит в Украину руководителя ВОИС будет способствовать совершенствованию системы правовой защиты интеллектуальной собственности – Паладий

Киев. 1 июля. УНИАН. Председатель Государственного департамента интеллектуальной собственности Николай ПАЛАДИЙ убежден, что визит в Украину генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсиса ГАРРИ будет способствовать совершенствованию национальной системы правовой охраны интеллектуальной собственности.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Н.ПАЛАДИЙ рассказал, что гендиректор ВОИС находится в Украине с официальным визитом 30 июня – 1 июля. Основным пунктом программы его визита стало подписание Программы сотрудничества между правительством Украины и ВОИС, что, по убеждению Н.ПАЛАДИЯ, расширит возможности обмена опытом и позволит отечественной интеллектуальной элите выйти на новый уровень сотрудничества с ВОИС.

В свою очередь, гендиректор ВОИС Ф.ГАРРИ отметил открытость Украины к сотрудничеству и пониманию необходимости защиты прав интеллектуальной собственности и, в целом, природы современных экономических отношений. Он подчеркнул, что в целом стратегия ВОИС направлена на реализацию единственной цели – получить как можно больше преимуществ от инновационной деятельности и экономики, которые базируются на знаниях.

*** ВОИС является специализированным учреждением ООН, которое функционирует с 1967 года. Место нахождения штаб-квартиры – г. Женева, Швейцария. Целью деятельности этой международной организации является содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем обеспечения сотрудничества между государствами и обеспечения административного управления многосторонними договорами, которые регулируют правовые и административные аспекты интеллектуальной собственности.