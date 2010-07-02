Адвокат просит Януковича привлечь к ответственности виновных в содержании человека в СИЗО без решения суда

Киев. 2 июля. УНИАН. Адвокат Николай КУШНИРЕНКО просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА привлечь к ответственности работников правоохранительных органов, которые со 2 марта этого года без решения суда незаконно удерживают в СИЗО-13 гражданина Левка КОНОНЕНКО.

Об этом адвокат заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.КУШНИРЕНКО, в конце сентября прошлого года Л.КОНОНЕНКО был задержан сотрудниками милиции Деснянского района Киева по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений 45-летнему мужчине, приведших к его смерти.

Как отметил адвокат, в ночь на 24 сентября 2009 года потерпевший в нетрезвом состоянии пришел в квартиру своей сожительницы и устроил там скандал. По словам Н.КУШНИРЕНКО, его подзащитный, его знакомая, хозяйка квартиры вместе со взрослым сыном пытались успокоить виновника конфликта. Когда им удалось вывести его на улицу, Л.КОНОНЕНКО и его знакомая ушли к себе домой, чтобы вызвать милицию, оставив нетрезвого мужчину вместе с соседями, попросив их не применять к нему физическую силу. Впрочем, как сказал адвокат, когда прибыл наряд милиции, человек уже был в обморочном состоянии и спустя некоторое время скончался.

Как отметил Н.КУШНИРЕНКО, когда он изучил материалы дела, выяснилось, что в них "отсутствуют доказательства, что именно Л.КОНОНЕНКО является виновником смерти потерпевшего". Кроме того, органы прокуратуры "в течение одного дня" переквалифицировали обвинение его подзащитному на статью "умышленное убийство", не учитывая показаний свидетелей, которые утверждали, что в смерти человека виновны совсем другие люди, заметил адвокат.

По его словам, 2 марта истек определенный судом срок содержания Л.КОНОНЕНКО под стражей, но ни руководство СИЗО, ни милиция, ни прокуратура, к которой Н.КУШНИРЕНКО обращался, не учитывают это и продолжают незаконно удерживать человека под стражей.

"Мы обращаемся к Президенту по этому поводу: уважаемый Виктор Федорович, наведите порядок в правоохранительной системе, поскольку при таких нынешних условиях ее деятельности страдают люди", - подчеркнул Н.КУШНИРЕНКО.