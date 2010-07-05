Киевский центр поддержки и развития бизнеса о вопросах взаимоотношений бизнеса с контролирующими и правоохранительными органами

В понедельник, 12 июля в 11.30 в УНИАН состоится пресс-конференция Киевского центра поддержки и развития бизнеса, посвященная вопросам нарушений прав субъектов хозяйствования контролирующими и правоохранительными органами.

Последний год стал беспрецедентным по интенсивности давления контролирующих и правоохранительных органов на предпринимателей. Такого количества нарушений и такой агрессии со стороны контролеров со всевозможных властных структур не наблюдалось с середины 90-х годов.

Основной причиной сложившейся ситуации, является экономический кризис, разгар которого пришелся на последний квартал 2008 года и весь 2009 год, а также политический кризис в стране, наблюдавшийся до президентских выборов. В период кризиса вопросы обеспечения законности в деятельности контролирующих и правоохранительных органов отступили на второй план. А необходимость пополнения бюджета привела к необоснованному расширению полномочий налоговых органов и увеличению налоговой нагрузки на предпринимателей.

Наиболее «острыми» можно назвать следующие сферы взаимоотношений субъектов хозяйствования с контролирующими и правоохранительными органами: администрирование налогов (проверки органов ГНС) и взаимоотношения бизнеса с органами ГСБЭП и другими «силовиками».

Повальные проверки предпринимателей и предприятий органами ГНС на предмет соблюдения законодательства о наличных расчетах, кассовой дисциплине и применении регистраторов расчетных операций прокатились по стране еще весной 2009 года, но не утихали и в этом году. Повышенный интерес налоговиков к субъектам хозяйствования, которые работаю с «наличкой», объясняется тем, что нарушения можно найти практически у любого из них, а штрафные санкции, предусмотренные законодательством за такие нарушения очень существенны (как правило, по результатам проверки налагается штраф в двукратном или пятикратном размере сумм денежных средств (стоимости товаров), полученных субъектом хозяйствования с нарушением установленных правил). Кроме того, процедура проверок кассовой дисциплины и наличных расчетов недостаточно урегулирована законодательством, что дает контролерам практически неограниченную свободу действий, а большинство предпринимателей лишены возможности эффективно отстаивать свои права.

С весны 2010 года органы ГНС усилили борьбу с зарплатами в «конвертах» и использованием наемного труда без оформления трудовых отношений. Для реализации указанной программы налоговикам были предоставлены полномочия по проведению так называемых внеочередных проверок субъектов хозяйствования на предмет соблюдения трудового законодательства с целью детенизации доходов населения. Порядок проведения указанных проверок, конкретные полномочия ревизоров и их ограничения так и остались неурегулированными, что противоречит ч.2 ст.19 Конституции Украины.

К вышесказанному необходимо добавить такие методы «работы» с налогоплательщиками, как отказ в принятии деклараций с отрицательными показателями или показателями, которые не соответствуют установленной налоговой нагрузке.

Нормы проекта Налогового кодекса Украины (по состоянию на 5 июля проект прошел первое чтение), предложенного Кабмином, предполагают беспрецедентное расширение прав должностных лиц органов ГНС в процессе проведения проверок и взыскания налогового долга.

Если об усилении фискального давления на бизнес говорят многие, то проблему так называемых проверок субъектов хозяйствования «силовиками» политики, журналисты и правозащитники практически не затрагивают. А проблема такая существует. Органы ГСБЭП, не имея соответствующих полномочий, регулярно проводят проверки законности осуществления хозяйственной деятельности предприятиями и предпринимателями, и в процессе таких проверок затрагивают вопросы, которые относятся к компетенции отнюдь не правоохранительных органов, а контролирующих органов, в частности, органов лицензионного контроля, налоговых органов, органов по делам о защите прав потребителей и других.

Кроме налоговых органов и «силовиков», которые из-за своего предназначения практически в любом государстве оказываются в привилегированном положении, права предпринимателей нарушают и другие контролирующие органы, в частности, органы, которые находятся в сфере действия Закона «Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» №877-V от 05.04.2007 года.

Многие контролирующие органы нарушают требования Закона №877. Наиболее распространенными являются такие нарушения процедуры мероприятий госнадзора, как проведение плановых проверок без предварительного уведомления и даже без включения субъекта хозяйствования в план проверок, проведение проверок в отсутствие руководителя или другого уполномоченного лица субъекта хозяйствования. Кроме того, некоторые контролирующие органы «продвигают» подзаконные нормативно-правовые акты, которые противоречат нормам указанного Закона и позволяют в процессе проверок обойти ограничения, установленные законом.

Пресс-конференция организована с целью привлечения внимания общественности, журналистов и представителей власти к существующей проблеме.

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