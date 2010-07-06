9-11 июля в Черкассах состоится первый этап Чемпионата Украины по кольцевым автогонкам

Киев. 6 июля. УНИАН. В Украине стартует Чемпионат по кольцевым автогонкам, организованный Федерацией автомобилистов Украины, и первый его этап состоится 9-11 июля в Черкассах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили президент Киевского городского автомотоклуба Сергей МАЛИК и председатель Комитета кольцевых гонок Автомобильной федерации Украины Игорь КРЫЖАНОВСКИЙ.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 40 лучших гонщиков Украины в разных классах на спортивных автомобилях и гоночных автомобилях (формулах).

Длина трассы составляет 2,1 км. Во время первого этапа соревнований пилоты каждой зачетной грпуппы должны будут проехать дистанцию в 52,5 км (25 кругов).

По словам И.КРЫЖАНОВСКОГО, проведение первого этапа предполагалось на столичном стадионе «Чайка», но по коммерческим причинам организаторам пришлось рассмотреть варианты других мест для проведения гонок.

«Мы отказались от проведения первого этапа чемпионата Украины на «Чайке», потому что не нашли взаимопонимания и согласия с руководством споркомплекса «Чайка». Нам была предложена трасса в аренду на три дня, сумма была неимоверно высока – 140 тыс. грн.», - пояснил он. В то же время, отметил И.КРЫЖАНОВСКИЙ, после многократных переговоров цена опустилась до 60 тыс. грн.

«Сергей МАЛИК как организатор чемпионата этого года был вынужден в экстренные сроки провести громадный объем работы и было получено добро от черкасского мэра и предоставлен аэродром», - сообщил представитель ФАУ.

По его словам, там покрытие аэродрома лучше, чем на «Чайке». «На аэродромах, вы знаете, хорошее всю жизнь делали покрытие. Там же проводились и гонки картинговые, а для картинга нужна трасса более ровная, чем на кольце», - отметил И.КРЫЖАНОВСКИЙ.

Кроме того, организаторы назвали и другие преимущества проведения гонок на аэродроме, в частности, возможность обеспечить максимальную безопасность как для участников соревнований, так и для зрителей, а также отличная «смотрибельность», так как на «Чайке» не просматривается одновременно вся гоночная трасса.

При этом И.КРЫЖАНОВСКИЙ не исключил, что один из следующих этапов чемпионата этого года будет проведен на «Чайке». Также существует договоренность о проведении очередных этапов соревнований в Одессе и Львове. Даты проведения этапов утвеждены, и с ними можна ознакомиться на сайте столичного автомотоклуба: www.kmamk.kiev.ua

Как сообщил И.МАЛИК, в следующем году проведение чемпионата планируется уже на новой трассе в Евпатории, которая сейчас строится. Он подчеркнул, что эта трасса даст возможность проводить в Украине гонки любого уровня.