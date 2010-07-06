Представители трудового коллектива Полтавского ГОКа заявляют о нарушении администрацией их прав

Киев. 6 июля. УНИАН. Представители трудового коллектива ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” заявляют о том, что администрация предприятия пытается лишить его работников льготного статуса, который дает им право на досрочный выход на пенсию.

Об этом они заявили сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

В частности, представитель трудового коллектива ПГОКа – водитель карьерного самосвала Игорь БОЖКО сказал, что около 200 водителей самосвалов, которые доставляют из карьера добытую там руду для ее последующего обогащения, были недавно предупреждены об утрате ими гарантированных законодательством пенсионных привилегий. «Нам сообщили, что в результате неких технических улучшений условия нашей работы улучшились, а соответственно, можно водителей переводить из первого списка вредности во второй. Но на самом деле ничего не изменилось. Кроме того, на комбинате постоянно повышаются производственные нормы, в результате водители карьерных самосвалов вынуждены гнать свои автомобили быстрее положенной скорости, а это чревато авариями”, - отметил И.БОЖКО.

В свою очередь, председатель Всеукраинского профсоюза “Народная солидарность” Алексей КЛЯШТОРНЫЙ заявил, что работники ПГОКа, занятые на работах в карьере, продолжают трудиться в сверхтяжелых условиях. «Перепад высоты при спуске в карьер достигает около 300 метров, высокая запыленность и загазованность приводит к тому, что видимость в карьере составляет около 15 метров. В карьере наблюдается действие мощных электромагнитных полей и выбросы малоизученных газов, в том числе с содержанием фенола и т.д. По законодательству, владелец рудника несет расходы, связанные с досрочным (на пять лет раньше обычного) выходом на пенсию работников, имеющих достаточный стаж работы во вредных условиях.

Хотя незаконность действий владельца ПГОКа - компании Fеrrехро имеет очевидный характер, обращения работников комбината в компетентные государственные органы остаются без надлежащего ответа”, - констатировал А.КЛЯШТОРНЫЙ.

В этой связи, по его словам, "Народная солидарность" планирует провести пикетирование ряда министерств и ведомств. «7 июля мы организуем пикет возле Министерства труда и социальной политики; 8 июля - у входа в Кабинет министров; 9 июля - возле Генеральной прокуратуры Украины. На 12 июля планируется пикетирование Администрации Президента Украины, - сообщил глава "Народной солидарности". - Наше требование: вернуть рабочим карьера незаконно отнятое у них право на льготное пенсионное обеспечение».

Принимавшая участие в пресс-конференции экс-глава Фонда госимущества Украины, председатель общественного объединения «Союз женщин Украины за будущее детей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО убеждена, что происходящее сегодня на ПГОКе не является исключением для Украины. «Власть не решается официально заявить об увеличении пенсионного возраста в стране, но фактически делает это благодаря кулуарным договоренностям с собственниками предприятий. На многих предприятиях искусственно уменьшается количество людей, которые имели право уходить на пенсию на льготных условиях. При этом те профсоюзы, которые должны были бы контролировать выполнение коллективных договоров на предприятиях, к сожалению, этого не делают. Сегодня на ряде предприятий ГМК из людей пытаются сделать рабов, необоснованно увеличивая производственную нагрузку и отменяя льготы за вредность. Хорошо, что появляются профсоюзы, которые защищают трудящихся, а не интересы собственников», - отметила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавский ГОК" – один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).

Ferrexpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.