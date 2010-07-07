В Украине создана Всеукраинская ассоциация контактных центров

Киев. 7 июля. УНИАН. Украинские эксперты отрасли контактных центров объявили о создании Всеукраинской ассоциации контактных центров (ВАКЦ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент ВАКЦ Ирина ВЕЛИЧКО.

По ее словам, учредителями общественной организации выступили представители корпоративных аутсорсинговых контактных центров, а также системные интеграторы рынка информационно-коммуникационных технологий.

Цель деятельности ассоциации - развитие украинской отрасли контактных центров, повышение уровня качества дистанционного обслуживания за счет внедрения европейских стандартов, формирование рынка квалифицированных специалистов. За разные направления деятельности ассоциации отвечают профильные комитеты. Так, уже начали работу регулятивный комитет, исследовательский, аутсорсинговый.

И.ВЕЛИЧКО также отметила, что в июне т.г. ВАКЦ получила статус ассоциированного членства в Европейской Конфедерации организаций контактных центров, что свидетельствует о заинтересованности европейского сообщества в дальнейшем сотрудничестве.

Член совета ВАКЦ Елена ЛЕВЧЕНКО в свою очередь отметила, что на сегодняшний день количество контактных центров в Украине достигло порядка 450, что в целом указывает на ускорение развития данного рынка. Однако в нашей стране этот процесс не сопровождается развитием законодательной базы и формированием надлежащих стандартов деятельности. Поэтому ассоциация намерена заниматься разработкой и внедрением сертификации контактных центров.

«Исследования, которые проводились в Украине по качеству телефонного обслуживания контакт-центров различных сфер деятельности, показали очень большой разброс в уровне качества предоставляемых услуг. Все это происходит из-за отсутствия единых стандартов работы. Поэтому ассоциация приняла решение создать комитет по стандартизации и сертификации работы контактных центров. За основу мы решили взять действующий европейский стандарт», - сказала Е.ЛЕВЧЕНКО.