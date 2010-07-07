Украинские музыканты и продюсеры требуют от парламента немедленно принять законопроект о защите авторских прав

Киев. 7 июля. УНИАН. Украинские музыканты, исполнители и продюсеры объединились против незаконного использования объектов авторского права и требуют от народных депутатов немедленно принять законопроект о защите авторского и смежных прав.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила общественная организация «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины».

В частности, продюсеры, авторы и артисты выступили в поддержку законопроекта № 6523 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав», призванный урегулировать авторские и смежные права в Украине с учетом норм европейского законодательства и усилить их охрану.

По словам директора Коалиции исполнителей и продюсеров Украины Дмитрия ПРИКОРДОННОГО, впервые за семь лет у украинских музыкантов появился шанс получить законную регуляцию защиты авторских и смежных прав относительно шоу-бизнеса, а на практике – возвращение денег правообладателям, в музыкальную индустрию.

По его мнению, принятие законопроекта будет содействовать активному развитию культуры в Украине.

Д.ПРИКОРДОННЫЙ напомнил, что постановления Кабмина №71, №72 от 18.01.2003 года обязали выплачивать исполнителем вознаграждение (роялти) за использование объектов авторского и смежных прав в публичной сфере (кафе, бары, рестораны). Но в действующем законе «Об авторском праве и смежных правах» нет четких критериев для определения организаций коллективного управления. По словам Д.ПРИКОРДОННОГО, «на практике сложилась ситуация, что в один ресторан одновременно приходили несколько организаций, каждая из которых заявляла, что именно ей нужно платить», в результате пользователи вообще отказывались выплачивать вознаграждение.

«Музыкальная индустрия находится на грани краха. Ничего не работает. Все получают средства за счет продюсеров – они платят авторам, композиторам, исполнителям и содержат индустрию», - отметил Д.ПРИКОРДОННЫЙ.

По его словам, в 2009 году украинская музыкальная индустрия потеряла за использование авторских и смежных прав в публичной сфере около 25 млн. долларов.

Также Д.ПРИКОРДОННЫЙ сообщил, что общественная организация «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины» объединяет большое количество артистов, среди которых певцы Андрей ДАНИЛКО, Ани ЛОРАК, Тина КАРОЛЬ, ГАЙТАНА, группы «Виа-Гра», «НеАнгелы», «СКАЙ», «Алиби», «Тартак» и другие.

По мнению Д.ПРИКОРДОННОГО, «если в этих артистов вложить миллионы евро – они будут популярными и в Европе».

Продюсер, генеральной директор холдинга Lavina Music Эдуард КЛИМ считает, что принятие законопроекта № 6523 позволит эффективно бороться с “пиратством” в Украине и может стать моделью для отстаивания авторских прав в других сферах.

«Сегодня не существует никаких правил игры - в этом же законопроекте они имеются. В стране появятся реальные деньги для поддержки культуры на высоком уровне. Все упирается в деньги, которых негде взять, – на самом деле они есть», - уверен Э.КЛИМ.

В свою очередь, продюсер Mama Music Юрий НИКИТИН отметил, что деньги за использование объектов авторского права сегодня не получает никто – ни продюсеры, ни авторы, ни исполнители.

«Роялти за публичное воспроизведение хита «Отель Калифорния» позволяет группе EAGLES существовать безбедно всю жизнь. Количество концертов сегодня уменьшилось, продажа DVD-дисков упала – только роялти – то, что будет финансировать индустрию в будущем. Отрасль недополучает деньги, люди вынуждены искать работу заграницей. Мы беспокоимся об индустрии в целом», - подчеркнул Ю.НИКИТИН.

Лидер группы Mad Heads XL Вадим КРАСНООКИЙ обратил внимание на важность тщательного подхода к определению структуры, на которую будут возложены обязанности по сбору роялти, «чтобы деньги не собирали непонятные люди, и они доходили до правообладателей».

«Речь идет не об интересе нескольких артистов, а о прозрачных правилах игры в сфере, которые бы отвечали мировым стандартам», - отметил он.

Украинские звезды шоу-бизнеса и их продюсеры отметили, что готовы к открытому диалогу как с властью и народными депутатами, так с противниками принятия законопроекта № 6523, если таковые найдутся.

Справка УНИАН. В проекте закона № 6523 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав» особое внимание уделено положениям права следования, репрографического воссоздания произведений, кабельной ретрансляции, договорных отношений, установления ответственности при нарушениях требований законодательства в сфере авторского права и смежных прав, говорится в пояснительной записке.

Проект закона предусматривает государственную регуляцию вопросов, связанных с созданием, деятельностью организаций коллективного управления. В законопроекте предложена схема сбора и распределения вознаграждения уполномоченными организациями коллективного управления.