FREEMAIL – почтовый СЕМИмиллионер

Количество почтовых ящиков, зарегистрированных в электронной почте FREEMAIL от «УКРНЕТ», выросло до семи миллионов.

Что общего у FREEMAIL и любого миллионера? Оба владеют миллионным состоянием. Что общего у FREEMAIL и успешного миллионера? Они не просто владеют, а регулярно приумножают своё богатство.

Доброй традицией почтового сервиса от «УКРНЕТ» стало ежегодно пополняться на один миллион почтовых ящиков. В 2008 году количество ящиков исчислялось четырьмя миллионами, в 2009 году оно доросло до пяти. В этом году FREEMAIL ломает устоявшуюся традицию и, вместо одного миллиона новых ящиков, «зарабатывает» сразу два! Сейчас почта является обладателем 7-миллионнного состояния.

Подобно умному миллионеру, FREEMAIL невероятно трепетно относится к своему богатству. Для его сохранения и приумножения почта много работает над собой и своим совершенствованием. Чтобы доставлять письма за доли секунды, она перестала просто двигаться – теперь она летает. В своем полете трудяга FREEMAIL способна переносить даже самые тяжелые и-мейлы, весящие до 10 Гб! Обитать почта любит на чистой территории, поэтому постоянно следит за тем, чтобы в почтовых ящиках не заводились вирусы и спам.

При всех своих успехах и достижениях FREEMAIL продолжает быть приветливой. Для общения она знает три языка – украинский, русский и английский – и улыбается большим количеством смайликов. Кроме того, FREEMAIL дружит с браузерами мобильных телефонов.

Верной спутницей и помощницей почты от «УКРНЕТ» остается виртуальная флешка e-Disk. Ее широкие виртуальные кладовые вмещают до 4 Гб информации!

Но даже несмотря на все свои достоинства, FREEMAIL никогда не остановится на достигнутом. Поэтому уже скоро предстанет перед своими пользователями в новом образе. Новая версия почты будет работать еще быстрее, у нее появится функция поиска по всему ящику и усовершенствуется интерфейс.