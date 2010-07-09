Киев, 9 июля. УНИАН. 11 июля будет отмечаться Всемирный день народонаселения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Фонда народонаселения ООН в Украине Нузхат ЭХСАН.

"Мы используем этот день для того, чтобы привлечь внимание и правительств, и неправительственных организаций, и общества существующим проблемам в сфере народонаселения и развития, в области репродуктивного здоровья, в области гендерного равенства в разных странах", - сказала Н.ЭХСАН.

По ее словам, в этом году темой Дня народонаселения стало выражение "Каждый учитывается".

Справка УНИАН. Фонд народонаселения ООН (ФН ООН) – одно из ведущих агентств системы Организации Объединенных Наций, которое оказывает помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой в сфере репродуктивного здоровья и народонаселения. С начала своей деятельности в 1969 году фонд выделил помощь развивающимся странам в размере 6 миллиардов долларов.

ФН ООН сотрудничает с правительственными и неправительственными организациями в более чем 140 странах мира.

Текущее задачи фонда - успешное проведение странами мира очередного десятилетнего раунда переписей населения.