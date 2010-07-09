Киев. 9 июля. УНИАН. В Украине планируется перенести проведение переписи населения с 2011 на 2012 год.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Наталия ВЛАСЕНКО.

"В прошлом было запланировано проведение пробной переписи, а основная - в 2011 году. Но, учитывая кризис, в прошлом году не были предусмотрены средства на проведение пробной переписи, и мы были вынуждены подать предложения правительству о переносе сроков", - сказала Н.ВЛАСЕНКО.

Директор Института демографии напомнила, что последняя перепись населения проводилась в Украине в 2001 году. "Согласно правилам ООН, периодичность проведения переписей составляет один раз в 10 лет. Лаг в один год - это допустимая ситуация, поэтому мы сейчас приступили срочно ко всем подготовительным работам по проведению пробной переписи в декабре этого года, которая состоится в Харьковской области в Дергачёвском районе", - добавила она.

По словам Н.ВЛАСЕНКО, только данные переписи позволяют получить широкую характеристику населения, на основе которой должны выстраиваться все стратегии развития страны. В частности, отметила демограф, речь идет не только об общем количестве населения, но и об образовательном уровне граждан, языковом составе населения, миграционных процессах, а также об этнической принадлежности.