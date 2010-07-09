Эксперты отмечают, что украинская власть лишь частично реализует необходимые для евроинтергации реформы

Киев. 9 июля. УНИАН. Эксперты отмечают, что украинская власть лишь частично реализует необходимые для евроинтергации Украины реформы.

Об этом свидетельствуют результаты первого этапа общественного мониторинга выполнения Повестки дня ассоциации, обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Украина лишь частично выполняет реформы, предусмотренные Повесткой дня ассоциации (ПДА) – ключевым документом, регулирующим на сегодняшний день отношения между Украиной и ЕС. Новая власть изменила ценностные приоритеты в отношениях с Европейским Союзом. Меньше внимания уделяется политическим и демократическим преобразованиям, больше – экономическому сотрудничеству с ЕС”, - говорится в отчете Проекта "Выполнение Повестки дня ассоциации Украина-ЕС: экспертный взгляд".

Старший менеджер Европейской программы Международного фонда «Возрождение» Дмитрий ШУЛЬГА отметил, что вопрос европейской интеграции заключается не столько в дипломатических отношениях, сколько, в первую очередь, в проведении реформ внутри страны, которые должны приближать государство к европейским стандартам жизни.

Руководитель проекта, председатель Совета Украинского независимого центра политических исследований Юлия ТИЩЕНКО сообщила, что мониторинг проводит Консорциум неправительственных организаций в составе Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ), Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) и Центра политико-правовых реформ (ЦППР) при поддержке Европейской программы Международного фонда "Возрождение".

«Результаты общественного мониторинга помогают диагностировать, насколько риторика и декларации о реформах и стратегическом европейском выборе совпадают с реальными политическими шагами правительства», - отметила Ю.ТИЩЕНКО. «Ведь политика в сфере евроинтеграции - это не абстрактная внешнеполитическая деятельность, а, в первую очередь, составляющее измерение внутренней политики», - добавила она.

По словам Ю.ТИЩЕНКО, эксперты выделили около 60-ти из 78 приоритетов, определенных Украиной и ЕС в рамках выполнения плана, и в течение марта – июня 2010 года анализировали состояние их фактического выполнения.

Первые результаты указывают на смещение ценностных акцентов с политических и социальных реформ на сферу экономического и энергетического сотрудничества с ЕС. В частности, нынешний правительственный План первоочередных мер по интеграции Украины в Европейский Союз лишь частично совпадает с приоритетами Повестки дня ассоциации Украина-ЕС (ПДА) на 2010 год. В Плане нет таких приоритетов политического диалога, как модернизация избирательного законодательства, конституционная реформа, политика в сфере защиты прав человека, региональная политика и тому подобное. Такие изменения в акцентах уменьшают значение ПДА как катализатора внутренних реформ, утверждают эксперты.

Они также подчеркивают необходимость модернизации украинского законодательства в соответствии со стандартами ЕС. В настоящее время законодательной базы достаточно лишь для выполнения одного из 58-ми приоритетов ПДА. Для выполнения 21 приоритета нужно принять новые законы, поскольку сейчас соответствующие вопросы законами не урегулированы. Для 17-ти приоритетов нужно внести изменения в существующие законы или принять новые.

В отчете обращается внимание на неполное выполнение приоритетов Повестки дня ассоциации. В целом, из 58-ми приоритетов ПДА Украина полностью выполнила лишь три. В стадии выполнения находятся 49 приоритетов. Еще 8 приоритетов не выполнены.

«Проведение мониторинга со стороны неправительственных экспертов позволяет определить, насколько открытой является информация о ходе политических и экономических процессов в целом», - заметила Ю.ТИЩЕНКО. По ее словам, мониторинг позволяет увидеть не столько пиарные шаги правительства, сколько вполне реальные достижения и проблемы в соответствующих сферах.

По оценкам экспертов, лишь 32 приоритета ПДА представлены в соответствующих планах правительственных и государственных учреждений. По 11 приоритетам информация о планах выполнения является непубличной, а по 11 приоритетам информацию относительно планирования сроков и содержания их реализации получить не удалось.

*** Повестка дня ассоциации Украина-ЕС (ПДА) – это базовый документ, регулирующий отношения между Украиной и ЕС до вступления в действие нового Соглашения об ассоциации. Он определяет ключевые приоритеты реформ, которым Украина должна уделить внимание, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями углубленного сотрудничества с ЕС. Практическая цель ПДА заключается в четком определении приоритетов, требующих немедленных действий еще до официального подписания Соглашения об ассоциации.