9-11 июля в Киеве состоится международный рыцарский турнир «Сабля «Казака Мамая»

Киев. 9 июля. УНИАН. 9-11 июля в Киеве в казацком поселке «Мамаева Слобода» состоится театрализованное действо - первый международный большой рыцарский турнир «Сабля «Казака Мамая».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил организатор мероприятия – директор «Мамаевой Слободы» казак Константин ОЛИЙНЫК.

Он отметил, что турнир состоится при участии команд из Франции, Италии и Швеции.

Украину будут представлять две команды: казацкий курень под руководством куренного атамана Олега ЮРЧИШИНА, каскадерская команда которого является лучшей в Европе и неоднократно представляла украинских казаков перед королевой Великобритании ЕЛИЗАВЕТОЙ ІІ, и бамбул (подразделение) крымских всадников во главе с Ленуром Бей УСЕИНОВЫМ.

Команды рыцарей из Италии и Швеции, где такие турниры проводятся уже длительное время ежегодно и даже дважды в год, планируют показательные выступления.

Как сообщил К.ОЛИЙНЫК, рыцарский отряд Франции возглавляет Шевалье Национального ордена Франции “За заслуги”, певец и общественный деятель Олег СКРИПКА, разные провинции Франции будут представлять известные украинские культурные деятели: братья Виталий и Дмитрий КАПРАНОВЫ, солист группы “Мандры” ФОМА, Тарас ЧУБАЙ, Тарас КОМПАНИЧЕНКО.

Мероприятие проводится с целью напомнить украинцам о легендарном рыцарском духе – духе казацкой славы запада, отметил К.ОЛИЙНЫК. По его словам, существуют планы проводить этот фестиваль ежегодно.

Соревнование состоится за приз - саблю «Казака Мамая», на которой будет высечено имя победителя. К.ОЛИЙНЫК обратил внимание на то, что сабля, согласно казацким традициям, не может быть отдана кому-то, ее можно лишь отобрать на поле битвы, поэтому организаторы турнира решили, что призовое оружие не будет покидать пределы Украины, но на нем будут высечены имена всех, кто ее завоюет на соревнованиях.

На пресс-конференции отмечалось, что рыцарский турнир «Сабля «Казака Мамая» является некоммерческим мероприятием, а потому стоимость входного билета на «Мамаеву слободу» не будет повышаться (40 грн. - для взрослых, 10 грн. – для детей, для дошкольников вход бесплатный).

Открытие турнира состоится сегодня в 18.30.

Запад организован при поддержке «Країни Мрій».