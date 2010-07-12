В Украине может наступить кризис государственной задолженности – эксперт

Киев. 12 июля. УНИАН. При существующих тенденциях наращивания внутреннего государственного долга и массового предоставления государственных гарантий кризис государственной задолженности может наступить уже в 2011-2012 гг.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор аналитической группы “Da Vinci AG» Анатолий БАРОНИН.

По его оценке, несмотря на некоторое снижение госдолга во втором квартале 2010 г., с начала года наблюдается тенденция его увеличения на 3 %. При этом, по словам А.БАРОНИНА, рост госдолга обусловлен в основном превышением поступлений средств от выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) над погашением государственного внутреннего долга.

Аналитик также отметил, что бюджетная резолюция на 2011 г. предусматривает предельный размер госдолга на уровне 40% ВВП. «Исходя из того, что по данным Министерства финансов Украины на начало 2010 г. прямой и гарантированный госдолг составлял 34,6% ВВП, ожидается, что к 2011 г. госдолг приблизится к отметке 80,7 млрд. долл.», - отметил А.БАРОНИН.

По его словам, особое беспокойство вызывает выпуск ОВГЗ для погашения задолженности по НДС на сумму в 20 млрд. грн., что составляет 56% всех ОВГЗ, находящихся в обращении (без учета бумаг на балансе Нацбанка). «Данная эмиссия может негативно повлиять на динамику роста госдолга, способствуя негативным тенденциям в среднесрочной перспективе», - отметил А.БАРОНИН. В то же время, по мнению аналитика, инициатива Президента о предоставлении Национальному банку Украины возможности использовать золотовалютные резервы для погашения заимствований у международных валютных организаций может замедлить темпы роста долговой нагрузки.

Как сообщал УНИАН, НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС).

Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.