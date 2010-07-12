Проблема с возмещением НДС приведет к потере экспортерами свыше 15% от заявленной суммы – эксперт

Киев. 12 июля. УНИАН. Проблема с возмещением НДС приведет к потере экспортерами свыше 15% от заявленной суммы.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор аналитической группы “Da Vinci AG» Анатолий БАРОНИН.

Как отметил он, ссылаясь на данные Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), на данный момент подано заявок на оформление возмещения НДС через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) всего на сумму 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от общей суммы подлежащего возмещению налога (19,4 млрд. грн.). «Данный показатель свидетельствует о том, что большинство компаний, ожидающих возмещения НДС, пессимистически оценивают возможность возвращения налога живыми деньгами и готовы идти на неполное возмещение путем продажи бумаг на вторичном рынке», - отметил А.БАРОНИН.

В соответствии с его прогнозом, в условиях острой нехватки ликвидности и рабочего капитала компании пойдут на массовую продажу ценных бумаг с дисконтом свыше 15%.

По словам А.БАРОНИНА, дисконт может быть снижен, если правительство пойдет на выпуск НДС-ОВГЗ траншами по 5-6 млрд. грн./мес. В то же время, по его словам, продажа бумаг на вторичном рынке может оказать временное негативное воздействие на котировки находящихся в обращении ОВГЗ.