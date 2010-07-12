Украинские ФПГ не смогут противодействовать экспансии российского капитала на украинские рынки - эксперт

Киев. 12 июля. УНИАН. Украинские финансово-промышленные группы, за редкими исключениями, не смогут противодействовать экспансии российского капитала на украинские рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам управляющий партнер аналитической группы Da Vinci AG Андрей КОЛПАКОВ.

"Украинские ФПГ не смогут противодействовать экспансии россиян, будут терять возможности и, впоследствии, доли рынка", - отметил он.

В то же время, по словам А.КОЛПАКОВА, быстрого реального захода на рынок российских компаний, тем не менее, во втором квартале этого года не произошло. В первую очередь, сказал он, в этой связи необходимо отметить ситуацию вокруг двух металлургических активов - "Запорожстали" и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, где российские инвесторы столкнулись с конкуренцией за эти активы со структурами Рината АХМЕТОВА.

В то же время, по словам эксперта, экспансия российского капитала будет усиливаться в третьем квартале 2010 г., что повлечет за собой повышение конкурентного напряжения в среде отечественного бизнеса.

По мнению А.КОЛПАКОВА, интерес российского капитала, в первую очередь, проявляется к активам, которые могут сформировать единый производственный рынок и устранить конкуренцию между украинскими и российскими предприятиями за позиции на мировых рынках сбыта.

Он также отметил, что в большинстве случаев предложения российских компаний существенно ниже рыночной стоимости активов, рассматриваемых к приобретению.