ОО «Репортеры за свободу слова» презентовало фильм, посвященный памяти погибшего 9 лет назад журналиста Александрова

Киев. 14 июля. УНИАН. Общественное объединение «Репортеры за свободу слова» презентовало фильм, посвященный памяти погибшего журналиста Игоря Александрова.

В частности, на пресс-конференции в УНИАН состоялась презентация фильма «Два цвета Игоря Александрова», посвященного памяти И.Александрова - основателя и генерального директора одной из первых в Украине независимых телекомпаний «ТОР». 7 июля 2010 года исполнилось 9 лет с тех пор, как журналист ушел из жизни из-за своей профессиональной деятельности.

Председатель ОО «Репортеры за свободу слова» Олег СЫЧЕВ подчеркнул, что это фильм-реквием, а не детектив. По его словам, общественное объединение решило снять фильм об И.Александрове, поскольку считали, что он был незаслуженно забыт. “Я ничего не хочу сказать о Георгии Гонгадзе, который ушел из жизни за полгода до Александрова, но о нем помнят. Помнят потому, что он работал в Киеве в издании “Украинская правда”, потому что он был замешан в политическом скандале... Игорь Александров был обычным провинциальным журналистом, делавшим на уровне своего районного центра программы, которые вызывали огромный резонанс, программы, за которые он погиб, которые разоблачали факты коррупции на самых высоких ступенях власти”, - отметил О.СЫЧЕВ. Он выразил сожаление, что в годовщины его смерти, 7 июля, ни одно СМИ не вспомнило о журналисте.

По его словам, на сегодняшний день дело по факту убийства журналиста до сих пор не закрыто. О.СЫЧЕВ заметил, что таких не закрытых дел очень много, также на сегодняшний день нет ни одного открытого дела по статье 171 УПК (препятствование журналистской деятельности), и все подобные дела пытаются представить как хулиганство. «Репортеры за свободу слова», отметил О.СЫЧЕВ, будут делать все, чтобы такие дела возбуждались именно по 171 статье.

Он напомнил, что в 2009 году в мире погибло 110 журналистов. За первые 6 месяцев 2010 года в мире погибло около 50 работников масс-медиа. В 8 из 10 случаев преступники, которые убили журналиста, остаются на свободе.

Именно поэтому, журналисты, которые занимаются непосредственной репортерской деятельностью, решили объединиться в общественную организацию.

Адвокат, советник по юридическим вопросам ОО «Репортеры за свободу слова» Александр СЕРЁГИН сравнил это объединение с “организацией коллективной безопасности” журналистов.

По его словам, цель объединения - осуществлять системный мониторинг препятствования журналистской деятельности; оказывать правовую и любую другую помощь сотрудникам масс-медиа в исполнении их служебных обязанностей; вести постоянный диалог с властью относительно роли независимых медиа в развитии гражданского общества и демократии в Украине; представлять интересы украинских масс-медиа и независимых журналистов на международном уровне с целью оказания правовой, профессиональной и моральной поддержки в случае притеснения их прав в Украине.