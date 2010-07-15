В Украине в этом году отмечается 1150-летие Крещения Руси киевским князем Оскольдом

Киев. 15 июля. УНИАН. В Киеве сегодня состоялась презентация книги "Князь Оскольд и христианизация Руси" по случаю 1150-летия Крещения Руси киевским князем Оскольдом (Аскольдом).

Презентация книги состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Как раз сегодня, 15 июля, исполняется 1150 лет со времени похода на Константинополь в 860 году киевского князя Оскольда и принятия им после этого христианства. По случаю этого юбилея по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита ВЛАДИМИРА издательство "Дух і Літера" издало книгу Сергея ШУМИЛО "Князь Оскольд и христианизация Руси", - сказал настоятель Церкви Святого Апостола Андрея Первозванного у Оскольдовой могилы, протоиерей Владимир САВЕЛЬЕВ.

По его словам, этот поход киевского князя Оскольда и последующее принятие им христианской веры и мученическая смерть от язычников заложили основу для распространения на Руси христианства. "Если бы не было Оскольдового крещения, то не было бы на Руси и Крещения Владимира", - отметил священник.

В свою очередь, директор издательства "Дух і Літера" Константин СИГОВ считает необходимым восстановить значение Крещения Оскольда. "Эта книга получила церковную рекомендацию рецензионной комиссии, что означает, что книга будет распространена в церквях, а также в книжных магазинах и в библиотеках в разных регионах", - сказал он.

"Оскольдово Крещение отмечалось до революции (1917 года), а после нее было забыто навсегда. Нужно поставить задачу признать это на государственном уровне, чтобы молодежь могла учить и знать об этом", - добавил заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Киева, председатель Общества памяти князя Оскольда Павел ЖУК.

Автор книги С.ШУМИЛО сообщил, что осенью планируется издать эту книгу на украинском языке в расширенном варианте. "Существует миф, что Русь приняла христианство последней в Европе. Это не так. Процесс христианизации Руси продолжался не одно десятилетие. И это был очень сложный процесс, который начался с князя Оскольда. При этом христианизация получала очень большое сопротивление со стороны язычников, то есть насильственным путем", - сказал автор книги.

Справка УНИАН. Оскольд — первый киевский князь-христианин и первый киевский мученик за веру Христову. Во времена его правления Киевская Русь окончательно утвердилась как самостоятельное государство, получив признание на международном уровне.

В 860 году князь Оскольд осуществил военный поход на Византию и окружил Константинополь. Именно в результате этого похода состоялось Крещение Оскольда, его бояр и дружинников епископом, посланным патриархом Фотием. В 882 году Оскольд был убит князем Олегом, который обвинил его в незаконном захвате власти.

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