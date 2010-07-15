Между журналистами газеты “Зеленая планета” и ее владельцем второй месяц продолжается конфликт

Киев. 15 июля, УНИАН. Между журналистами редакции “Газеты “Зеленая планета” и владельцем регистрационных свидетельств этого печатного СМИ, целительницей Наталией З. второй месяц продолжается конфликт.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН главный редактор газеты Юрий САМСОН.

По его словам, конфликт, который продолжается с 25 мая 2010 года, возник в связи с публикацией журналистами газеты ряда критических материалов о бизнесе-партнере Н.З.

Ю.САМСОН отметил, что бизнес-партнер Н.З. пытался заставить журналистов отказаться от публикации критических материалов о нем. В частности, 25 мая он приехал в типографию, где печатается газета, и попробовал изъять номер газеты, но это ему не удалось.

Также, по его словам, проблемы между основателем и редакцией возникли и из-за того, что 1 июня Н.З. пыталась запретить государственному предприятию по распространению периодических изданий “Пресса” доставлять подписчикам 22-й номер газеты, в котором содержались материалы в поддержку журналистского движения “Стоп цензуре!”.

Кроме того, Ю.САМСОН сообщил, что 14 июля в помещению редакции “Газеты “Зеленая планета” ворвались представители УБОП ГУ МВД Украины в г. Киеве. Они предъявили Ю.САМСОНУ ордер на обыск “в его помещении и другой его собственности”, выданный Козелецким районным судом. Поскольку помещение редакции “Газеты “Зеленая планета” не является собственностью Ю.САМСОНА, он отказался пускать работников УБОП и был задержан.

Ю.САМСОН также сообщил, что на сегодняшний день Н.З. задолжала ему за 2009 год 392 тыс. грн. Он сообщил, что в ходе обыска сотрудниками Киевского УБОП были изъяты оригиналы соглашений и акты выполненных работ, которые подтверждают этот долг.

Как отметил адвокат Александр БАШУК, на примере этой газеты разыгрывается сценарий, как владельцы газеты сначала с помощью судебных решений, давления, запугивания журналистов пытаются решить “какие-то свои вопросы по газете”, однако когда им это не удается, они вовлекают в это силовые органы.

Как отметил помощник народного депутата Александра ЧЕРНОВОЛЕНКО, адвокат Юрий ДИДОВЕЦ, на сегодняшний день осуществляются попытки изъять тираж “Газеты “Зеленая планета”, который находится в помещении адвокатского объединения “Украинский адвокат”. “Вчера силами УБОП данное помещение было передано под контроль Н.З. и, скорее всего, тираж газеты уже уничтожен”, - сказал он.

А.БАШУК сообщил, что в связи с этим народный депутат А.ЧЕРНОВОЛЕНКО направил депутатское обращение к Президенту Украины, генеральному прокурору, министру внутренних прав “о принятии мер по прекращению рейдерского захвата тиража газет, помещений, имущества и документации в городе Киеве, которое осуществляется сотрудниками УБОП”.