Visa утверждает, что официальный ответ компании на запрос АМК был доставлен в Комитет в установленные сроки

Visa подтверждает, что официальный ответ компании Visa на запрос Антимонопольного комитета Украины был доставлен в Комитет в установленные сроки – 8 июля 2010 г.

Киев, 15 июля, 2010 г. – В ответ на официальный запрос Антимонопольного комитета Украины относительно деятельности компании Visa в Украине, полученный компанией 8 июня 2010 года, Visa подтверждает, что большая часть запрашиваемой информации была передана в Антимонопольный комитет Украины в установленные Комитетом сроки – 8 июля 2010 г.

Факт доставки документов подтвержден личной подписью уполномоченного лица Антимонопольного комитета Украины 8 июля 2010 г.

Согласно требованиям АМКУ, Visa предоставила все основные документы на украинском языке, в установленном порядке легализировала все официальные документы и сертификаты.

С целью предоставить в Антимонопольный комитет полный комплект документов, который даст исчерпывающее разъяснение по вопросам, заявленным в официальном запросе, Visa также подала ходатайство о предоставлении дополнительного времени для подготовки части запрашиваемой информации и документов.

Компания Visa подтверждает свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с Антимонопольным комитетом Украины с целью предоставления полной информации по запросу и обеспечения конструктивного диалога.

Visa подчеркивает свою приверженность украинскому рынку и готовность и далее развивать рынок безналичных платежей в партнерстве с банками, государственными и регулирующими органами.

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