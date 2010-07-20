Во время ЧМ-2010 по футболу в Южной Африке по картам Visa потратили 312 млн. долларов

В период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2010™ в Южной Африке по картам Visa было потрачено более 312 млн. долларов США (2,4 млрд. рандов) Cреднее количество операций по картам Visa составило 55 тыс. ежедневно

Обороты по картам Visa с начала июня до финала Чемпионата выросли на 70% по сравнению с аналогичными показателями за 2009 г.

Йоханнесбург, 19 июля 2010 года – Экономика Южной Африки получила значительную поддержку благодаря активному использованию карт Visa иностранными туристами во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2010™.

За период, предшествующий началу Чемпионата, и до финального матча (за период с 1 июня по 11 июля) иностранные болельщики в Южной Африке потратили по картам Visa более 312 млн. долларов США (2,4 млрд. рандов), что на 70% или 128 млн. долларов США (1 млрд. рандов) больше по сравнению со 184 млн. (1,4 млрд. рандов) за аналогичный период 2009 г.

Количество операций по картам Visa, осуществленных в период с 1 июня по 11 июля 2010 г., составило 2,2 млн. (в среднем 55 тыс. операций в день), что на 79% больше, чем за 41 день 2009 г., когда было проведено примерно 1,2 млн. транзакций (в среднем 30 тыс. в день).

Показатели расходов по картам Visa:

• В пятерку стран-лидеров по количеству потраченных средств вошли США, Великобритания, Австралия, Бразилия и Франция. На долю этих пяти стран приходится 51% всех потраченных туристами средств: вклад болельщиков из Соединенных Штатов Америки в общую сумму расходов составил 19,05%, Великобритании — 19,03%, Австралии — 4,7%, Бразилии — 4,2% и Франции — 3,4%.

• Более 90% средств было потрачено в традиционных для отдыха и деловых поездок категориях расходов: гостиницы, рестораны, розничная торговля, аренда авто и авиаперелеты.

• Среди топ 25 стран по количеству расходов, лидером по темпам роста оборотов по картам Visa стала Мексика. Туристы из Мексики потратили за время проведения Чемпионата мира 7,5 млн. долларов США (57 млн. рандов), по сравнению со 131 тыс. долларов США (1 млн. рандов), потраченных за аналогичный период годом ранее.

• Среди стран Африканского континента по количеству потраченных средств лидируют болельщики из Мозамбика (8,1 млн. долларов США или 61 млн. рандов), Ботсваны (7,47 млн. долларов США или 56 млн. рандов) и Анголы (6,5 млн. долларов США или 49 млн. рандов).

«Чемпионат мира по футболу FIFA 2010™ — это выдающееся достижение для Южной Африки и настоящий праздник футбола, — отметил Антонио Лючио (Antonio Lucio), Глава маркетинга компании Visa Inc. — Безусловно, Чемпионат имел исключительный положительный эффект для экономики и бизнеса страны. Гости Чемпионата имели возможность уверенно совершать покупки по картам Visa. Достигнутый прямой экономический эффект значителен, а объем средств, потраченных иностранными туристами по картам Visa для оплаты товаров и услуг, является еще одним подтверждением экономических преимуществ, которые получает страна, принимающая такие масштабные международные соревнования».

Общие расходы на протяжении 3-х этапов Чемпионата мира FIFA 2010™ в сравнении с расходами за аналогичный период 2008 и 2009 гг.

Накануне ЧМ - 1-10 июня 2010 г. - 54,1 млн. долларов США (409,5 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 29%.

Групповые матчи - 11-25 июня 2010 г. - 122,1 млн. долларов США (924,3 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 88%.

R16/финальные игры - 26 июня – 11 июля 2010 г. - 136,3 млн. долл. США (1 млрд. 031 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 77%.

Итого: 312,5 млн. долл. США (2 млрд. 365 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 70%

Рейтинг стран, наиболее активных пользователей карт Visa на территории Южной Африки в период 1 июня – 11 июля 2010 г. (1 доллар = 7,57 рандов)

1. США - 59,45 млн. долл. США (450 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 80%.

2. Великобритания - 59,40 млн. долл. США (449 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 23%.

3. Австралия - 14,8 млн. долл. США (112 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 125%.

4. Бразилия - 13,4 млн. долл. США (101 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 634%.

5. Франция - 10,8 млн. долл. США (82 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 80%.

6. Германия - 9,2 млн. долл. США (70 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 76%.

7. Канада - 8,8 млн. долл. США (67 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 68%.

8. Мозамбик - 8,1 млн. долл. США (61 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 24%.

9. Мексика - 7,53 млн. долл. США (57 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - n/a.

10.Ботсвана - 7,47 млн. долл. США (56 млн. рандов), рост по сравнению с 2009 г. - 18%.

Источник: VisaVue. База данных по туризму 2009-2010, ежемесячные международные платежи *** Карты Visa принимаются к оплате во всем мире. Карточные продукты Visa, включая кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, наилучшим образом отвечают потребностям активно путешествующих потребителей. Согласно Отчету по туризму в Южной Африке за 2010 г., недавно распространенному компанией Visa Inc., туристы, посетившие страну, в первом квартале 2010 г. (январь – март) потратили по картам Visa 566 млн. долларов (4,3 млрд. рандов), что на 34% превышает показатели 2009 г.

Visa является одним из 6-ти глобальных партнеров FIFA и эксклюзивным парнером FIFA в категории “финансовые услуги” до 2014 г. Карта Visa является эксклюзивной картой Чемпионата мира FIFA 2010™. В знак признания спонсорской поддержки, оказываемой Visa Чемпионату мира FIFA 2010™ в Южной Африке, кредитные, дебетовые и предоплаченные карты Visa были единственным платежным средством, которое, наряду с наличными, принималось к оплате на всех стадионах FIFA и в торговых точках на стадионах.

По всем интересующим Вас вопросам, касающимся Visa и Чемпионата мира FIFA 2010, Вы можете контактировать с Джилиан Cедервол по телефону + 27 (0)11 483 4313. Другую информацию по спонсорству смотрите на сайте: www.visa.com/fifamediakit. Реклама Visa Go Fans (видео и фотоматериалы) доступны на сайте: www.thenewsmarket.com/visa. *** Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.

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