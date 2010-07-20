Киев. 20 июля. УНИАН. Аграрии выступают против исключительного права Аграрной биржи быть организатором торгов по экспорту/импорту объектов ценового регулирования на биржевом аграрном рынке и проводить мониторинг своих же биржевых торгов.

Об этом заявил генеральный директор Ассоциации «Союз бирж Украины» Борис БЕРЕНШТЕЙН сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что Министерство аграрной политики обнародовало проект правительственного постановления «О предоставлении товарным биржам заключения о соответствии требованиям относительно предоставления услуг по заключению и регистрации соглашений (контрактов)», которым предлагается регистрировать контракты на экспорт и импорт зерна на одном госпредприятии - Аграрной бирже, а также обязать Аграрную биржу проводить мониторинг контрактов.

Как считает Б.БЕРЕНШТЕЙН, такая схема дает возможность государству манипулировать ценами.

По словам президента «Украинской зерновой ассоциации» Владимира КЛИМЕНКО, регистрация контрактов проводится для того, чтобы избежать незаконных заявок на возмещение НДС. «У зернотрейдеров «дутого» НДС нет… Корабли, которые выходят за пределы Украины, всем видно, что эти корабли приходят, сами пограничники участвуют, и таможенники, карантинная служба…», - сказал он.

В.КЛИМЕНКО также выступает за то, чтобы торги на Аграрной бирже были гласными.

О возможности использовать коррупционные схемы в случае принятия выше указанного постановления говорит и Б.БЕРЕНШТЕЙН: «Если эта государственная биржа будет сосредоточена в одних руках, это возможность коррупционных схем. Второй вопрос – чем больше участников рынка будет предлагать свои услуги, тем услуги будут дешевле. Мы предлагаем, чтобы Аграрной бирже дали такой же статус, как обычной товарной бирже». Также В.КЛИМЕНКО добавил, что участники зернового рынка против его монополии любыми структурами, в том числе и государственными.