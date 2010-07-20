23 июля в Украинском доме в Киеве откроется выставка работ осужденных несовершеннолетних

Киев. 20 июля. УНИАН. 23 июля в Украинском доме в Киеве откроется выставка работ осужденных несовершеннолетних в рамках проекта «Защита прав детей в состоянии риска: конкурс рисунков среди несовершеннолетних, находящихся в учреждениях исполнения наказаний».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления евроклуба «Право и защита», директор проекта Владимир БРУЩЕНКО.

По его словам, с октября 2009 года общественная организация «Евроклуб «Право и защита» при финансовой поддержке Канадского фонда местных инициатив и при содействии Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний начала проект «Защита прав детей в состоянии риска: конкурс рисунков среди несовершеннолетних, находящихся в учреждениях исполнения наказаний».

В.БРУЩЕНКО подчеркнул, что целью проекта была попытка объединить идею правозащиты и творчества. “Мы попробовали предоставить детям возможность рассказать о себе в виде рисунка, но не просто рассказать, а сделать таким образом, чтобы это для самых осужденных было полезно”, - отметил он.

Также целью конкурса является: защита прав несовершеннолетних воспитанников учреждений лишения свободы путем предоставления им возможности интегрироваться в социально приемлемые структуры через проявление творческого потенциала; повышение качества пенитенциарного воспитания несовершеннолетних в колониях; обеспечение соблюдения прав детей и молодежи, которые освободились из мест лишения свободы, в частности, прав на социальную защиту и достаточный жизненный уровень; формирование у общественности конструктивного отношения к несовершеннолетним, склонным к девиантному и делинквентному поведению; пропаганда позитивного отношения к несовершеннолетним осужденным, что обеспечит интеграцию таких несовершеннолетних и молодежи в общество и, соответственно, предоставит возможность стабильно развиваться молодежной среде путем снижения уровня преступности.

В.БРУЩЕНКО сообщил, что на конкурс поступило 500 заявок из 10 колоний, но именно конкурсных работ жюри получило 85.

По словам В.БРУЩЕНКО, в ходе выставки в Украинском доме состоится благотворительный аукцион. Все собранные средства будут переведены на личные счета конкурсантов, и они смогут их использовать после выхода на свободу.

Первый секретарь Посольства Канады в Украине Гийом ЛЕГРО отметил, что этот проект интересен и уникален, поскольку направлен на интеграцию в жизнь молодежи, лишенной свободы.

Начальник отдела организации деятельности воспитательных колоний и ресоциализации женщин Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Валерий КАЛИВОШКО отметил, что большинство осужденных детей - из неблагополучных семей или даже сироты, поэтому такие проекты очень важны для того, чтобы дети смогли почувствовать себя личностью.