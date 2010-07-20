УАПЦ (каноническая) просит Генпрокуратуру вмешаться в ситуацию вокруг храма в Ужгороде

Киев. 20 июля. УНИАН. Украинская автокефальная православная церковь (каноническая) (УАПЦк) обратилась к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО по поводу нарушения конституционных прав, дискриминации и преследования православной церкви, унижения чести и достоинства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил епископ, викарий Киевский Александр ЖИТОМИРСКИЙ, комментируя захват церкви УАПЦк в Ужгороде духовенством Украинской православной церкви (Киевского патриархата).

"13 июля текущего года в Ужгороде произошел захват церкви и прилегающей территории, которые по закону принадлежат ужгородской общине УАПЦк, духовенством УПЦ (КП) во главе с епископом КИРИЛЛОМ. Обнаглевшие нападавшие набросились и избили наших верующих и духовенство нашей церкви", - заявил А.ЖИТОМИРСКИЙ.

На пресс-конференции журналистам продемонстрировали видео- и фотоматериалы, которые свидетельствуют, что возведением храма занималась община УАПЦк вместе с духовенством Автокефальной православной каноничной церкви. Кроме того, участники пресс-конференции продемонстрировали видео, на котором видно, как захватывают храм. После этого, как утверждают участники пресс-конференции, церковь освятил председатель Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ.

В обращении в Генеральную прокуратуру также отмечается, что захват храма УАПЦк происходил при помощи милиции.

"Этими действиями грубо нарушена статья 17 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", в которой говорится о том, что право собственности религиозных организаций охраняется законом, и никто не имеет права самовольно захватывать культовые здания или имущество. Также грубо нарушена статья 5 этого закона, в которой говорится, что "религиозная организация не должна вмешиваться в деятельность других религиозных организаций, в какой-либо форме проповедовать вражду, нетерпимость к неверующим и верующим других вероисповеданий", - отмечается в обращении УАПЦк в Генпрокуратуру.

УАПЦк просит Генпрокуратуру немедленно вмешаться в эту ситуацию, привлечь к уголовной ответственности причастных к захвату церкви и к избиению верующих и священникам, а также принять все меры прокурорского реагирования относительно бездеятельности правоохранительных органов, милиции и прокуратуры в Ужгороде во время избиения духовенства УАПЦк.

Комментируя по просьбе УНИАН заявление участников пресс-конференции, председатель информационного управления Киевского патриархии Украинской православной церкви (КП), епископ Васильковский ЕВСТРАТИЙ (ЗАРЯ) отметил, что именно представители Украинской автокефальной православной церкви (каноничной) устроили драку в храме в Ужгороде, “напали на наших священнослужителей, и только благодаря милиции их с территории удалили”.

Он отметил, что УАПЦк “является организацией, которая не зарегистрирована государством как церковь, а учитывая то, что ее лидер Олег КУЛИК, который называет себя Моисеем, находится в розыске по уголовным обвинениям, то, я думаю, можно понять, какое доверие может быть к их словам”.

В свою очередь, в УАПЦк заявили о широкомасштабной кампании, развернутой против главы церкви патриарха Моисея (О.КУЛИКА).

Пресс-секретарь и Патриарший администратор УАПЦк Леонид СТЕФАНИШИН сообщил, что патриарх Моисей в 1990 году перешел в УАПЦк, которая в то время начинала возрождаться. В августе 1992 года его направили в США в украинские приходы УАПЦк. В 1997 году, получив отпускную грамоту, учредил в г. Детройт новое общество для вновь прибывших эмигрантов из стран бывшего СССР. В 2000 году вернусь в Украину и создал в г. Ужгороде общину.

“Восемь лет на территории Украины незаконно не регистрируют Украинскую автокефальную православную церковь (каноничную). Разного рода ложь, гонения и эта сфабрикованная клевета - это все, и нынешняя ситуация с этим скандалом, являются звеньями одного сценария. Сценария, направленного на уничтожение патриарха Моисея как духовно, так и физически. Это официальная позиция церкви» - сказал Л.СТЕФАНИШИН.