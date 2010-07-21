“Репортеры без границ” призывают украинскую власть обеспечить реальные гарантии свободы слова

Киев. 21 июля. УНИАН. Представители международной правозащитной организации “Репортеры без границ” призывают украинскую власть и лично Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить реальные гарантии свободы слова в государстве.

Об этом заявил генеральный секретарь “Репортеров без границ” Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР сегодня на пресс-конференции в УНИАН, которая состоялась по итогам трехдневного визита представителей этой международной правозащитной организации в Украину.

Как отметил, Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР, этот визит был осуществлен в ответ на многочисленные заявления украинских журналистов и общественных активистов о росте количества случаев нарушения свободы слова в Украине в течение первой половины 2010 года.

“Первые выводы нашей организации подтвердили обеспокоенность по поводу общего климата, в котором работают журналисты. Организация обеспокоена случаями физических расправ и преследований журналистов и особенно тем, что ответственные за это не были наказаны”, - отметил правозащитник.

Он также заявил о важности создания в Украине Общественного вещания, свободного от контроля власти, и пообещал предоставить украинской стороне консультации и рекомендации по этому вопросу.

“Наконец, “Репортеры без границ” хотели бы привлечь внимание власти к трудностям региональной прессы. Провинциальные СМИ и журналисты испытывают большое давление”, - считает Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР.

Он сообщил, что, планируя визит в Украину, он знал, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ, заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН и некоторые другие представители власти будут находиться в отпусках. В то же время, по словам Ж.-Ф.ЖУЛЬЯРА, он не видит в этом негатива и готов еще раз приехать в Украину, возможно, в сентябре, чтобы обсудить с высокопоставленными должностными лицами вопросы свободы слова.

В то же время, правозащитник призвал украинские власти и лично В.ЯНУКОВИЧА активнее обеспечивать реальные гарантии соблюдения свободы слова.

Среди других предварительных рекомендаций “Репортеры без границ” отмечают необходимость тщательным образом и строго относиться ко всем нарушениям свободы слова, обеспечения прозрачности системы выделения частот теле- и радиокомпаниям, гарантирования независимости органов регулирования СМИ, гарантирования свободного и быстрого доступа к публичной информации, обеспечение прозрачности расследования убийства Георгия Гонгадзе и проведения открытых судебных заседаний по этому делу.

Как сообщал УНИАН, 19-21 июля в Украине с первым визитом после избрания нового Президента Украины находится делегация международной организации “Репортеры без границ”. За это время генеральный секретарь «Репортеров без границ» Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР и руководитель европейского отделения организации Эльза ВИДАЛЬ провели ряд встреч с представителями власти, оппозиции и СМИ, по результатам которых организация планирует отчитаться о ситуации со свободой слова в Украине.