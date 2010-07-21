«Батькивщина» обжалует в суде постановление НКРЭ о повышении цены на газ для населения

Киев. 21 июля. УНИАН. Партия «ВО «Батькивщина» завтра обратится в Окружной административный суд города Киева относительно признания незаконным постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 13 июля о повышении с 1 августа на 50% отпускных цен на природный газ для населения.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, то, что Министерство юстиции в тот же день зарегистрировало данное постановление, свидетельствует, что “это согласованная позиция исполнительной власти, а не только позиция НКРЭ”.

С.ВЛАСЕНКО сказал, что постановление НКРЭ принято “с многочисленными нарушениями действующего законодательства Украины”. При этом он отметил: “Мы понимаем, что судебная власть находится практически под воздействием правящей политической партии, однако мы все-таки надеемся, что найдутся честные судьи, которые смогут дать объективную оценку акту НКРЭ”.

По мнению С.ВЛАСЕНКО, решение НКРЭ, поддержанное правительством, связано с необходимостью выполнения решения Стокгольмского арбитража. По его словам, средства от 50-процентного повышения тарифов на газ для населения “пойдут на погашение долгов “Нафтогаза Украины”.

В свою очередь заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО отметил, что “Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и правительство Украины нарушили главное обещание 2010 года, причем обещание не только предвыборное, но и обещание, которое они давали как должностные лица”, относительно неповышения цен на газ для населения.

По словам Н.ТОМЕНКО, власть должна “нести как минимум политическую ответственность за такое решение”, а В.ЯНУКОВИЧ должен был бы сегодня в прямом эфире попросить прощения у избирателей за невыполнение обещания о неповышении коммунальных тарифов.

Он отметил, что заявление правительственных чиновников о том, что 9 млн. чел. получат субсидии, свидетельствует о том, что большое количество людей не сможет платить по новым тарифам.

Как заявил Н.ТОМЕНКО, “власть должна научиться признавать свои ошибки и нести ответственность за них, потому что иначе мы и дальше будем жить в стране избирателей, а не в стране граждан”, потому что люди “голосовали за обещания, которые сейчас никто не выполняет”.