“Единый Центр” призывает политсилы объединиться для участия в местных выборах — Карасев

Киев. 22 июля. УНИАН. Партия “Единый Центр” направила лидерам партии "Гражданская позиция" Анатолию ГРИЦЕНКО, УРП "Собор" Анатолию МАТВИЕНКО, инициативы "Обновление страны" Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, партии "УДАР" Виталию КЛИЧКО официальные письма с предложением о создании единой платформы для участия в местных выборах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель “Единого Центра” Вадим КАРАСЕВ.

"Единый Центр” обратился с письмами к известным политикам — это ГРИЦЕНКО, КЛИЧКО, Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, партия "Собор" Анатолия МАТВИЕНКО для того, чтобы начать переговоры о том, чтобы объединяться и идти вместе на местные выборы. Пока еще ответ дал Анатолий ГРИЦЕНКО, он готов координировать избирательную кампанию, но идет самостоятельно. Это тоже решение и шаг вперед — координировать избирательную кампанию", - сказал В.КАРАСЕВ.

По его словам, речь идет не об объединении в единую партию под названием “Единый Центр”. "Идет речь, скорее, о конфедерации демократических партий с их “суверенитетом и автономией” для координации усилий и получения кумулятивного эффекта и широкого представительства в местных органах власти", - объяснил он.

"Ситуация с новым законом о местных выборах стимулирует все демократические политические силы, всех вождей и вождиков для того, чтобы сформировать объединенную платформу, для того, чтобы создать формулу коллективного лидерства в демократическом лагере, показать альтернативу, новый вектор", - отметил В.КАРАСЕВ.

По его словам, “Единый Центр” имеет разветвленную сеть региональных организаций, в отличие от других молодых политических сил. "У Единого Центра” есть 800 региональных организаций. У небольших и новых партий нет столько местных организаций для того, чтобы выдвигать и регистрировать кандидатов в мэры, в депутаты", - объяснил В.КАРАСЕВ.