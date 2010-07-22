Общественные организации приветствуют решение о продлении срока вступительной кампании

Киев. 22 июля. УНИАН. Общественные организации положительно оценивают решение Министерства образования и науки о продлении на 5 дней вступительной кампании.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила председатель правления гражданской сети “Опора” Ольга АЙВАЗОВСКАЯ.

“Это, конечно, не самый оптимальный срок, но лучше, чем ничего”, - сказала она. По словам О.АЙВАЗОВСКОЙ, вступительную кампанию стоило бы продлить еще хотя бы на неделю.

Она заметила, что Комитет избирателей Украины и гражданская сеть “Опора” реализуют проект общественного наблюдения за проведением вступительной кампании и следят за процессом поступления в 50 вузах по всей Украине. О.АЙВАЗОВСКАЯ добавила, что наибольшими проблемами нынешней вступительной кампании оказалось сокращение срока приема документов. “Некоторые учебные заведения оказались не готовы к этому, и возникли большие очереди абитуриентов”, - сказала она. Кроме того, по словам О.АЙВАЗОВСКОЙ, из-за технических проблем 19 и 20 июля не все поступающие имели доступ к системе “Конкурс” и локальным электронным системам вузов. Кроме того, отметила она, одной из главных проблем была не осведомленность абитуриентов о количестве мест на государственные заказы, что фактически лишило их права осознанного выбора учебного заведения. Она добавила, что нынешние абитуриенты имеют право подавать документы не больше, чем в 5 вузов. “Не зная о количестве бюджетных мест, абитуриенты могут исчерпать лимит в 5 высших учебных заведений, подав документы на специальность, на которой, как потом может оказаться, есть лишь 5-10 мест государственного заказа”, - сказала О.АЙВАЗОВСКАЯ.

В свою очередь, руководитель проектов Комитета избирателей Украины Наталия ЛИННИК заметила, что в большинстве вузов условия приема соответствуют условиям, утвержденным Министерством образования, но случаются и единичные исключения. В частности, в правилах приема преференцию вступления в Одесскую национальную юридическую академию имеют «Лица, которые получили образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста в Колледже Университета или в Юридическом колледже Одесской национальной юридической академии и подали заявление для вступления на учебу в Университете по сокращенному сроку подготовки специалистов образовательно-квалификационного уровня бакалавра при условии вступления на соответствующее направление подготовки, принимают участие в конкурсе по результатам государственной аттестации».

Кроме того, добавила она, сама работа с системой приемных комиссий нуждается в совершенствовании - более углубленном обучении персонала, работающего с системой и электронными системами в вузах в целом, присутствует и определенное незначительное количество технических ошибок. “Остается открытым и вопрос по имеющимся в системе “Конкурс” данным по государственному заказу, к примеру, в Одесском государственном университете внутренних дел, Хмельницком университете управления и права, Белоцерковском аграрном университете, Переяслав-Хмельницком государственном педагогическом университете имени Григория Сковороды, Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, где объем государственного заказа и квоты по конкурсному и целевому вступлению равны, что приводит к заключению - на государственный заказ, соответственно, пройдут только целевики и льготники”, - сказала Н.ЛИННИК.