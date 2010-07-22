Правозащитники призывают власть Украины освободить незаконно задержанных искателей убежища из Узбекистана
Киев. 22 июля. УНИАН. Представители правозащитных организаций призывают украинские силовые структуры освободить незаконно задержанных искателей убежища из Узбекистана.
Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.
Координатор проекта “Без границ” общественной организации “Центр социальное действие” Максим БУТКЕВИЧ рассказал, что с 15 июня 2010 года силовыми структурами Украины проводятся действия, направленные на задержание и содержание под стражей искателей убежища из Узбекистана. По его словам, людей, которые, прибыв в Украину, попросили украинскую власть о защите, преследуют, пытаясь выдать их в руки тех, от кого они пытаются спастись.
М.БУТКЕВИЧ сказал, что искателя убежища из Узбекистана Умида ХАМРОЕВА, который проживает в Киевской области, сотрудники правоохранительных органов Украины задержали утром 15 июня у него дома. Причиной задержания стало объявление его в розыск силовыми структурами Узбекистана – теми, от чьих преследований У.ХАМРОЕВ пытался спастись. По словам координатора “Без границ”, это задержание стало лишь первым в ряду преследований и задержаний искателей убежища из Узбекистана, которые на законных основаниях находятся в Украине, подав просьбу о предоставлении им статуса беженца.
Эти задержания происходят по требованию узбекской власти, которая требует выдать их в Узбекистан по обвинениям, которые там обычно выдвигают политической оппозиции или независимым религиозным общинам, сказал М.БУТКЕВИЧ. По его информации, в настоящее время задержаны четверо беженцев, и еще больше вынуждены покинуть места своего проживания в Украине, опасаясь преследований.
Координатор проекта “Без границ” заявляет, что Украина опять оказалась на грани международного скандала из-за нарушения государственными органами норм международного права, в частности, конвенций, подписанных и ратифицированных Украиной, которые запрещают возвращать беженцев и искателей убежища в страну происхождения или выдавать людей туда, где им угрожают пытки и жестокое поведение.
Свою обеспокоенность сложившейся ситуацией выразили также международная правозащитная организация “Аmnesty International” и Украинский совет по вопросам беженцев. М.БУТКЕВИЧ отметил, что проект “Без границ” будет использовать все имеющиеся средства правовой помощи, чтобы не допустить нарушения прав людей, которые обратились в Украину за защитой, и причинения вреда, как им, так и международному имиджу Украины. Организация требует прекращения преследований беженцев из Узбекистана, предоставление им доступа к прозрачной и справедливой процедуре получения убежища и освобождения задержанных.