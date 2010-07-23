БЮТ будет настаивать на изменении норм закона о местных выборах, которые противоречат Конституции – Томенко

Киев. 23 июля. УНИАН. Фракция БЮТ будет настаивать на изменении норм закона о выборах в органы местной власти, которые не отвечают Конституции Украины и демократическим принципам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО.

“Мы будем настаивать на приведении данного закона к нормам действующей Конституции и законодательства Украины, но это мы можем сделать только через голосование в сессионном зале”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО назвал путь обращения в Конституционный Суд неэффективным. Вице-спикер объяснил это тем, что вскоре судья КС уйдут в отпуск. “Срок рассмотрения в Конституционном Суде, даже если безотлагательные вопросы, полмесяца - месяц минимально”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО не сомневается, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ до 2 августа подпишет закон о местных выборах, поскольку если этого не случится, то избирательная кампания будет стартовать по действующему законодательству.

В то же время, убежден вице-спикер, внесение изменений в закон о местных выборах станет первоочередным вопросом во время следующей сессии парламента, которая начнется в сентябре. “Хотя правильно было бы ветировать законопроект и одновременно собирать внеочередную сессию парламента для того, чтобы те предложения Президента, которые он внесет, проголосовать. Но общее настроение коалиции таково, что “отпуск - превыше всего”, и поэтому я не вижу ни одной рациональной причины, чтобы власть пошла по такому пути”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что закон содержит по меньшей мере 7 положений, которые не отвечают действующему законодательству.

Первая проблема, по его словам, связана с запрещением самовыдвижения, начиная с города. Н.ТОМЕНКО отметил, что возникает парадоксальная ситуация, поскольку на уровне села и поселка разрешено самовыдвижение, а начиная с уровня города - это запрещено. “Партия регионов считает, что в селе и поселке есть достаточная демократия, а уже начиная с города - самовыдвижение опасно”, - сказал он. Это, отметил вице-спикер, прямая антиконституционная норма.

Второй проблемой, по словам Н.ТОМЕНКО, является ряд запретов для определенных социальных категорий на участие в работе комиссий и голосовании – военнослужащим и осужденным. “Это прямая антиконституционная норма, которую можно легко обжаловать в суде”, - отметил он.

Третьей проблемой Н.ТОМЕНКО назвал запрещение политическим партиям, которые зарегистрированы менее чем за год до выборов, принимать участие в избирательной кампании. “Это все равно, что установить норму о возможности баллотирования после 60 лет”, - сказал вице-спикер.

Четвертая проблема, по его словам, заключается в том, что при условии смешанной избирательной системы возникнут “так называемые два сорта депутатов”, поскольку часть депутатов избиратели будут знать, потому что будут избирать их в мажоритарных округах, а избранных по спискам партий не будут знать.

Пятой проблемой, по словам Н.ТОМЕНКО, является справедливость и корректность принципа равного представительства территориальных общин при выборах в районные и областные советы. В частности, отметил он, по новому закону, советы будут формироваться не по принципу пропорциональности, а по принципу территориального представительства общин.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, это приведет к возникновению шестой проблемы, поскольку количество депутатов всех уровней вырастет с 233 тысяч до 250 тысяч.

Седьмой проблемой он назвал норму переходных положений, по которой выборы проводятся везде, кроме выборов мэра столицы и Киевсовета, а также выборов Тернопольского областного совета.