Томенко критикует власть за отказ провести местные выборы в Киеве и Тернопольской области

Киев. 23 июля. УНИАН. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО критикует власть за отказ от проведения местных выборов 31 октября в Киеве и Тернополе.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что, по закону, который передан на подпись Президенту о местных выборах, 31 октября проводятся выборы всех без исключения сельских, поселковых, городских председателей, сельских, поселковых, районных в городе, районных и областных советов, кроме выборов Киевского городского председателя, Киевского городского совета и Тернопольского областного совета.

“Если по-человечески сказать, то это звучит приблизительно таким образом – Конституция Украины и действующее законодательство действуют во всех без исключения местах, кроме города Киева и Тернопольской области”, - добавил он.

По словам вице-спикера, если ВР внесет изменения в Конституцию Украины и уравняет сроки полномочий депутатов всех уровней и мэров до 5 лет, то тогда выборы тотально должны состояться 31 октября, поскольку решение Конституционного Суда относительно выборов в Киеве будет недействительным.

Вместе с тем, если конституционные изменения не будут внесены, то, в соответствии с решением Конституционного Суда, выборы не должны происходить во всех административно-территориальных единицах, где проходили внеочередные выборы, добавил Н.ТОМЕНКО

“Таких у нас более 800... Почему большинство решило во всех 800 провести, а в Киеве и Тернопольской области не проводить – загадка”, - сказал вице-спикер.

По мнению Н.ТОМЕНКО, это можно объяснить тем, что власть ожидает рост популярности в Киеве Партии регионов.

“Можно записать, что в Киеве выборы городского председателя и Киевского городского совета запрещается проводить, пока рейтинг первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА будет 50%+1, а рейтинг Партии регионов – больше, чем рейтинг других вместе взятых, а в Тернопольской области - пока БЮТ не будет запрещен как политическая единица. Другого рационального объяснения я не вижу”, - сказал Н.ТОМЕНКО.