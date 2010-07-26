“Батькивщина” планирует получить 70% мест в местных советах Киевской области - Бондарев

Киев. 26 июля. УНИАН. ВО “Батькивщина” планирует получить 70% мест в местных советах Киевской области.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от БЮТ, лидер Киевской областной организации “Батькивщины” Константин БОНДАРЕВ.

Он отметил, что “Батькивщина” “должна взять по голосам не меньше результата выборов 2007 года – 0,5 млн. голосов”. “Я думаю, что по городам у нас будет где-то 70% мест”, - сказал народный депутат.

К.БОНДАРЕВ отметил, что кандидаты в мажоритарных округах от “Батькивщины” будут намного сильнее, чем кандидаты оппонентов.

“Мы ставим задачу по пропорциональной системе на уровне 2007 года - 44-45%, а по мажоритарным округам мы ставим для себя задачу около 80%. Если мы перечислим в конкретное количество мест в советах, то мы получим 70%”, - сказал народный депутат.