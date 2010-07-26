“Батькивщина” обжалует определения суда, запрещающие вносить изменения в регистрационные документы организации партии в Киевской области

Киев. 26 июля. УНИАН. Партия “Батькивщина” обжалует определение Печерского районного суда города Киева, которым запрещается Минюсту вносить изменения в регистрационные документы областной организации “Батькивщины”.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от БЮТ, председатель Киевской областной организации “Батькивщина” Константин БОНДАРЕВ.

Он напомнил, что 26 июня состоялось заседание партийной областной конференции “Батькивщины”, на котором произошла смена руководства организации. К.БОНДАРЕВ напомнил, что на этой конференции он был избран председателем облорганизации вместо Владимира МАЙБОЖЕНКО.

Однако В.МАЙБОЖЕНКО обратился с жалобой в Печерский райсуд Киева. К.БОНДАРЕВ отметил, что есть 2 определения Печерского райсуда столицы от 13 июля этого года, одним из которых принимается к рассмотрению жалоба на решение организации партии в Киевской области и назначена дата рассмотрения этого вопроса на 2 августа. “Вторым определением о мерах пресечения суд обязует все подразделения Министерства юстиции запретить вносить изменения в регистрационные документы областной организации, соответственно и в части смены руководства”, - сказал он. При этом, по словам К.БОНДАРЕВА, это уже не первое определение этого суда и одного и того же судьи, которое касается именно партии “Батькивщина”. Он напомнил, что аналогичное решение было принято и в отношении Львовской областной организации “Батькивщины”.

“Все происходит по наработанной схеме. Наши юристы обжалуют сам факт наличия этих определений”, - сказал К.БОНДАРЕВ. Народный депутат отметил, что соответствующее обращение уже передано в Апелляционный суд города Киева.

По словам К.БОНДАРЕВА, если до сентября не будут выполнены все формальные решения относительно изменений в областной организации “Батькивщины”, то ЦИК может вообще запретить участие в выборах. “Сейчас нам суд мешает выполнять все эти юридические формальности”, - сказал он. К.БОНДАРЕВ считает, что “действия Печерского суда – это составляющие определенной схемы, которую власть отработала для того, чтобы не допустить победы “Батькивщина” на выборах 31 октября.

Он также напомнил, что Киевская областная партийная организация «ВО “Батькивщина” 23 июля передала обращение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором требует прекратить вмешательство Печерского районного суда Киева во внутренние дела партии “Батькивщина”. К.БОНДАРЕВ отметил, что статьей 4 Закона «О политических партиях в Украине» запрещается вмешательство со стороны органов государственной власти во внутреннюю деятельность политических партий и их местных организаций. “Со времени независимости Украины и до сих пор не было ни одного случая вмешательства судов в партийные дела. Печерский районный суд города Киева, вмешиваясь во внутрипартийные дела, пытается отстранить Киевскую областную партийную организацию «ВО “Батькивщина” от избирательной кампании-2010», - заявил он.