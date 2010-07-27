В Киеве презентована книга «СПИД. Первая мировая афера» об альтернативной теории возникновения болезни

Киев. 27 июля. УНИАН. Доктор медицины Гор ШИРДЕЛ презентовал в Киеве свою книгу «СПИД. Первая мировая афера».

Презентация издания состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В книге идет речь об альтернативном взгляде на причины возникновения СПИДа. По словам Г.ШИРДЕЛА, он научно доказывает и разоблачает общепринятую теорию возникновения иммунодефицита человека.

Также Г.ШИРДЕЛ заявил, что разработал метод полного излечения от СПИДа.

«Методика медикаментозная в рамках традиционной медицины. Вопрос в том, что теория патокомплексного процесса разработана именно в рамках традиционной медицины, и никаких методов нетрадиционной медицины в нашей теории не существует», - сказал Г.ШИРДЕЛ.

Но также отметил, что «у многих сложилось мнение, что мы говорим: «СПИДа нет» - это выдумано сторонниками общепринятой теории СПИДа. Мы никогда этого не говорили. Иммунодефицит человека существует, но происхождение иммунодефицита — это патокомплексный процесс, это эволюционные адаптационные изменения в организме человека за двести лет».

Также Г.ШИРДЕЛ сообщил, что обращался к украинским общественным организациям и фондам с целью внедрения своей методики, но не получил поддержки.