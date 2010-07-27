Впервые в Украине состоится грандиозное событие в мире большого спорта – супербои МУАЙ ТАЙ!

Федерация тайского бокса Киевской области и загородный комплекс «Ранчо Боливар» организовывает «Международный турнир по тайскому боксу МУАЙ ТАЙ за титул чемпиона по версии WPFL и WFA». В субботу, 31 июля в 19:00 в загородном комплексе «Ранчо Боливар»» состоится грандиозное событие в мире спорта: с серией боев для Украины выступятизвестные российские и украинские бойцы тайского бокса - профессионалы мирового уровня.

За титул чемпиона WPFL : Евгений «Джонни» Березин 81 кг(Россия)/Станислав Войтенко 82 кг(Украина)

За титул чемпиона WFA : Сергей «Гора» Оганян 103 кг(Россия)/ Роман Зембицкий 101 кг(Украина); Андрей «Анди» Молчанов 70 кг (Россия)/ Игорь Головкин 71 кг(Украина); Александр Адамович 63 кг(Россия)/Владислав Моргулец 63,5 кг(Украина); Евгений Медведев 86 кг(Россия)/ Максим Зиньковский 87 кг(Украина)

А также, в рейтинговых боях по версии WFA участвуют Дмитрий Шиловский и Валентин «Пиранья» Рыбалко.

Мероприятие планируется быть зрелищным по причине уникальности данного вида боевого искусства и высокого уровня подготовки спортсменов. А также, за счет интересной организации турнира и шоу-программы. Стоит отметить, что мероприятие планируют посетить представители политической элиты Украины, первые лица Федераций Тайского бокса и украинского спорта, представители бизнес кругов Украины и России и многие звезды украинского шоу-бизнеса.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

17:00 – 18:00 «Пресс конференция». Участники боев планируют провести взвешивание и ответить на вопросы приглашенных СМИ.

Спикерами выступят:

*организаторы турнира, владельцы конно-спортивного комплекса «Ранчо Боливар» Мостипан Е.Е. и Воронченко М. Г.

*Президент Федерации Тайского бокса Киевской Обл., Омельченко М.А.,

*Президент Федерации Тайского бокса г. Киева Шелудченко С. М.;

*Президент Всемирной профессиональной бойцовской лиги Купрянов О.

*участники – спортсмены представители каждой сторон.

Тема пресс-конференции: «Открытие первой в Украине профессиональной площадки для проведения спортивных состязаний, турниров Международного уровня».

Спортивная арена, которую организовал комплекс «Ранчо Боливар» - это идеальное место для проведения различных бойцовских состязаний Международного класса.

После пресс -конференции планируется неформальное общение с журналистами.

19:00 – 19:30 Встреча гостей. *открытие мероприятия, Выступление «Мяты»

*общение со СМИ

19:30 – 24:00 Бои МУАЙ ТАЙ.

24:00 Выступление Юлии Войс.

В числе приглашенных:

Президент всеукраинской федерации проаматорского Муай Тай - Гуц В. В., Президент национальной федерации кикбоксинга Украины - Орел П. А., президент Федерации конного спорта Украины - Онищенко А. Р., Гетьман козаческих войск Украины - Попович А. В., Глава Олимпийского комитета г. Киева – Буркацкий П.В. и представители украинского шоубизнеса.

Так как мероприятие открытое, любой желающий может выбрать удобное место для просмотра боя на сайте: www.ranchobolivar.com.ua и приобрести билет по телефонам (044)451-54-54

Аккредитация на пресс-конференцию: по заполненной аккредитац. форме Ci.pr@i.ua или по тел. +38 097 349 1411 (Pr-директор Юлия Плахтий ) .Для прессы планируется трансфер от м. Лыбидская до «Ранчо Боливар». Информацию необходимо уточнять по указанным телефонам.

ДЛЯ СПРАВКИ

«МУАЙ ТАЙ». История возникновения. МУАЙ ТАЙ – национальный вид боевого искусства Таиланда. Визитной карточкой тайского бокса является уникальная манера ведения боя на средней дистанции, динамично сочетающая в себе удары коленями и локтями. Современный МУАЙ ТАЙ ведет свое происхождение от старого традиционного стиля –МУАЙ БОРАН. В народе о МУАЙ БОРАН говорили: «наука боя восемью конечностями». МУАЙ БОРАН изначально был распространен среди сиамской военной знати. До попадания в военные круги, МУАЙ БОРАН демонстрировался деревенскими жителями во время проведения различных праздников. Вскоре такие поединки стали организовываться в дворцовых покоях. Это способствовало развитию боевого искусства среди королевской охраны.

Культура Муай Тай.Во время поединков играет этническая музыка – это ВАЙ КРУ. Традиционная музыка позволяет бойцам отрешиться от лишних мыслей и сосредоточиться на бое. Она поднимает боевой дух спортсменов и задает поединку специфический ритм. РАМ МУАЙ – ритуальный танец перед поединком. Через РАМ МУАЙ боец выражает свое почтение учителю, родным и близким. Кроме того, этот танец выполняет функцию разминки и разогрева тела перед боем. Также в РАМ МУАЙ зашифрованы связки боевых техник.

Загородный комплекс «Ранчо Боливар» Здесь можно разместить делегации в котеджном городке; провести тренировки перед соревнованием. Также к услугам манеж, рыбная ловля, уютная аквазона , ресторан. русская баня, мини-гостинница, пейнтбол, квадроциклы. «Тропа приключений» - это уникальный аттракцион , трёхуровневая высотная дорога и стилизованное поселение северо-американских индейцев, уникальный развлекательный комплекс.Для маленьких ковбоев есть детская комната и весёлые мультики, детское меню и детский бассейн, а также весёлые пони.

Адрес: ул. Щорса, 114, с. Здоровка, Васильковский район, Киевская обл., Украина +380 (44) 451 54 54