Правозащитники заявляют о массовых случаях насилия со стороны милиции в Украине

Киев. 28 июля. УНИАН. Правозащитники заявляют о массовых случаях насилия над задержанными со стороны сотрудников Министерства внутренних дел Украины.

Об этом заявили активисты Харьковской правозащитной группы и Всеукраинской общественной организации “Центр защиты прав человека “Свобода” сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Почти каждый задержанный, обвиненный в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в Украине, страдает от издевательств, унижений человеческого достоинства и истязаний со стороны милиционеров...”, - заявил заместитель председателя ВОО “Центр защиты прав человека “Свобода” Андрей ДИДЕНКО.

В свою очередь, адвокат Харьковской правозащитной группы и Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег ЛЕВИЦКИЙ, ссылаясь на заключения Европейского комитета предотвращения истязаний, отметил, что в Украине со стороны правоохранительных органов “ежегодно незаконному насилию подвергаются более 600 тысяч граждан”.

“Фактором, который, бесспорно, способствует продолжению существования жестокого обращения, является давление на работников органов внутренних дел достичь высоких “четких” показателей, связанных с высоким доверием к доказательствам признания”, - говорится в приведенных правозащитниками замечаниях Европейского комитета предотвращения истязаний.

Также, по убеждению О.ЛЕВИЦКОГО, отмеченное негативное явление обусловлено низким уровнем профессионализма правоохранителей, в частности с неумением работать с косвенными доказательствами, а также коррупцией и формализмом в работе органов внутренних дел и прокуратуры.

“Можно приводить многочисленные примеры, когда общественность имеет безукоризненные доказательства применения пыток, но практики криминального преследования по признакам ст. 127 Уголовного кодекса (истязание) в стране почти не существует”, - констатировал А.ДИДЕНКО.