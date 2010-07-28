Общественные активисты требуют от народных депутатов не медлить с принятием закона об ограничении рекламы пива

Киев. 28 июля. УНИАН. Общественные активисты требуют от руководства Верховной Рады и народных депутатов не медлить с рассмотрением и принятием законопроекта об ограничении рекламы пива, в частности, на телевидении и радио.

Это подчеркнул главный координатор гражданской кампании “Форум спасения Киева” Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Общественные активисты обратили внимание, что проблема алкоголизма в Украине сегодня приобрела большие масштабы, о чем свидетельствует официальная статистика. В частности, ежегодно от алкоголизма в Украине умирает более 40 тыс. человек. От 700 до 900 тыс. человек стоят на учете как больные алкоголизмом, однако реальная цифра в 3-5 раз выше, уверен В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

В связи с этим общественные активисты настаивают на скорейшем принятии, по крайней мере, в первом чтении, законопроекта №1014-2 о внесении изменений в Закон Украины “О рекламе” (относительно ограничения рекламы алкогольных напитков и пива), поданного народными депутатами от БЮТ Николаем ТОМЕНКО и Андреем ШЕВЧЕНКО еще 23 апреля 2008 года.

Документом предусмотрены более эффективные ограничения размещения рекламы алкогольных напитков, пива и других объектов интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки. В частности, законопроектом предлагается распространить ограничения на рекламу пива и напитков, изготовляемых на его основе, знаков товаров и услуг, под которыми выпускается пиво и напитки, изготовляемые на его основе.

Кроме того, предлагается на час – до 24 часов – продлить запрет рекламы алкогольных напитков на радио и телевидении, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Законопроектом также предусматривается запрещение спонсорства теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что этот законопроект Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации не рассматривает уже 27 месяцев.

“Хотя, согласно Регламенту Верховной Рады, должен быть рассмотрен не позже чем в 30-дневный срок. И только после обращения группы депутатов к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ законопроект был включен в расписание пленарных заседаний”, - отметил он.

По убеждению другого участника пресс-конференции народного депутата Дмитрия ВЕТВИЦКОГО (фракция БЮТ), промедление с рассмотрением законопроекта можно объяснить лоббированием незаинтересованных в принятии такого закона лиц.

“Реклама пива является антисоциальной, оказывает негативное влияние на наше общество, особенно на детей и молодежь”, - отметил народный депутат.

Он подчеркнул насущную необходимость включения законопроекта об ограничении рекламы пива в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады уже в сентябре и выразил уверенность, что народные депутаты найдут понимание и примут положительное решение по этому вопросу.

“Сегодня задача депутатов и общественных организаций – добиться включения законопроекта № 1014-2 в повестку дня конкретной пленарной недели и проголосовать за него хотя бы в первом чтении”, - отметил в свою очередь В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.