Голландская Verhoeven Holding Uden заявляет об уклонении компании «Т» от выполнения судебных решений

Киев. 28 июля. УНИАН. Голландская международная транспортная компания Verhoeven Holding Uden B.V. заявляет об уклонении ООО «Т» (Киев) от выполнения судебных решений в пользу Verhoeven Holding Uden и совершении руководителем «Т» Андреем В. в сговоре с группой юристов действий, которые направлены на невозможность выполнения судебных решений в полном объеме.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель компании Verhoeven Holding Uden B.V., адвокат ЧП «Юридическое бюро Писаренко» Александр ПИСАРЕНКО.

По его информации, еще в 2000 году компания Verhoeven Internationaal Transport B.V. и ООО «Т» решили создать в Киеве современный логистический центр, который бы предоставлял услуги голландским и украинским клиентам обеих сторон по улучшению международной логистики, растаможиванию и складированию грузов.

С этой целью 1 января 2001 года Verhoeven Internationaal Transport и ООО «Т» при технической помощи Королевства Нидерланды (грантовые средства) подписали соглашение о строительстве такого логистического центра.

По условиям контракта Verhoeven Internationaal Transport обязалась поставить здание, оборудование, техническую оснастку центра, обеспечить его монтаж и организовать обучение рабочих ООО «Т» по эксплуатации, а ООО «Т» обязалось принять его, организовать реконструкцию здания, выполнить таможенные процедуры для импорта оборудования.

В период с ноября 2002 года по август 2004 года для реализации проекта Verhoeven Internationaal Transport передала ООО «Т» товаров, оборудования и услуг на сумму около 851 тыс. евро, что превысило согласованный бюджет на 350 тыс. евро, которые Verhoeven Internationaal Transport предоставила ООО «Т» как ссуду.

Таким образом, «Т» частично за счет средств Королевства Нидерландов и частично за счет ссуды Verhoeven Internationaal Transport получил в собственность современный логистический центр, оснащенный по западноевропейским стандартам.

После этого Verhoeven Internationaal Transport передало компании Verhoeven Holding Uden право требования возвращения средств, которые превышают указанный бюджет, и стороны в письменном виде согласовали, что эта сумма превышения бюджета составляет 350 тыс. евро. и предоставляется как ссуда ООО «Т». На эту ссуду стороны заключили договор о предоставлении финансовых услуг, в котором урегулировали срок ее использования и порядок погашения, а также уплату процентов. По условиям договора ссуда предоставлена под 7% годовых, которые уплачивают с 25 мая 2005 года в срок до 31 января 2008 года.

«На протяжении 2005-2008 годов никаких сумм возвращено не было», – отметил адвокат.

По его словам, в связи с неуплатой долга Verhoeven Holding Uden обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании долга вместе с процентами, неустойкой за просрочку платежа и с учетом процента инфляции. После рассмотрения дела 25 декабря 2008 года суд вынес решение о частичном удовлетворении иска в сумме 588 тыс. евро (во взыскании процентов инфляции отказано).

ООО «Т» обжаловало судебное решение в Апелляционном хозяйственном суде Киева, Высшем хозяйственном суде Украины в 2009 году, но сроки обжалования были им просрочены без уважительных причин, поэтому ему было отказано в пересмотре судебного решения.

При этом А.ПИСАРЕНКО добавил, что «Т» не выполняет судебное решение и требования Государственной исполнительной службы, пытается вывести активы из предприятия в интересах подставных лиц, чтобы сделать невозможным принудительное взыскание долга в пользу Verhoeven Holding Uden.

Исполнительное производство по взысканию указанного долга было открыто 18 декабря 2009 года отделом Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Киевской области. Этим же постановлением был наложен арест на все движимое имущество ООО «Т».

Однако, по словам адвоката, директор ООО «Т» спрятал арестованное имущество (все грузовые автомобили должника не находятся в Борисполе, где они, по данным ГАИ, зарегистрированы), из-за чего автомобили были объявлены в розыск (постановление государственного исполнителя).

А.ПИСАРЕНКО добавил, что несмотря на арест и постановление о розыске, органы ГАИ надлежащих действий по розыску не осуществляют, 22 автомобиля ООО «Т» скрываются от Государственной исполнительной службы, а в то же время «Т» имеет возможность свободно ими пользоваться и продолжать неуплату по решениям суда. «Но эти факты остаются вне поля зрения органов власти», – добавил он.

По словам адвоката, ООО «Т» во избежание уплаты по судебным решениям сдало в аренду помещение склада в Киеве на Московском проспекте и, вероятно, получает незадекларированные доходы от этого.

Также А.ПИСАРЕНКО сообщил, что Verhoeven Holding Uden в июне 2010 года подало в Государственную налоговую инспекцию Печерского района Киева и Налоговую милицию Печерского района Киева три заявления о неуплате налогов ООО «Т», о незаконном использовании им валютных счетов за рубежом и об уклонении от возвращения валютной выручки в Украину.

При этом он добавил, что Государственная налоговая инспекция отказалась провести проверку соблюдения налогового законодательства, послав формальную отписку, а из Налоговой милиции Печерского района Киева до сих пор никаких сообщений о результатах проверки соблюдения валютных и налоговых законов не поступало.

Кроме того, А.ПИСАРЕНКО сообщил, что в личных разговорах с ним директор ООО «Т» Андрей В. сказал, что у него есть связи во всех правоохранительных органах и судах и что все судебные решения в пользу Verhoeven Holding Uden будут отменены.

А.ПИСАРЕНКО также отметил, что его клиент – компания Verhoeven Holding Uden очень обеспокоена такой ситуацией в Украине и удивлена, что власть ничего не может сделать.