«ТВ-Транс» заявляет об отсутствии долга перед "Верхувен Холдинг Уден Б.В." и неправомочности судебного решения о его взыскании

Киев. 29 июля. УНИАН. ООО «ТВ-Транс» заявляет об отсутствии задолженности перед голландской компанией «Верхувен Холдинг Уден Б.В.» (Verhoeven Holding Uden B.V.) и о неправомочности, в связи с этим, судебного решения относительно взыскания долга.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители «ТВ-Транс».

Как сообщил директор «ТВ-Транс» Андрей ВОЙТОВСКИЙ, после завершения межправительственного украинско-нидерландского проекта в рамках «Развития регионального центра с таможенным офисом», который был успешно реализован «ТВ-Транс» при помощи технического посредника «Верхувен Интернешнл Транспорт Б.В» и правительства Нидерландов, от голландской компании поступило предложение о предоставлении кредита «ТВ-Транс» в 350 тыс. евро.

«В соответствии с меморандумом (между Украиной и Нидерландами – УНИАН), все имущество и оборудование, полученное в результате реализации проекта, было передано на баланс украинской компании «ТВ-Транс», которая была реципиентом, получателем средств по данному проекту технической помощи. В процессе реализации проекта и после него возникло предложение от компании «Верхувен Холдинг Б.В.» – это дочернее предприятие «Верхувен Интернешнл Транспорт Б.В.», возникла такая необходимость на тот момент, в получении дополнительных денежных средств, и был подписан кредитный договор на 350 тыс. евро», - отметил А.ВОЙТОВСКИЙ.

По его словам, кредитный договор был подписан в 2004 г., но в дальнейшем он не был выполнен по причине того, что компания «Верхувен Холдинг Б.В.» не получила регистрацию своего статуса в Украине как иностранного инвестора и разрешения на размещение денежных средств для инвестиций в украинскую компанию.

«И на этом вся история кредитного договора заканчивается. То есть, о нем все успешно забыли по одной простой причине: потому что он просто не был выполнен. Ни одной копейки, ни одного цента по этому договору на счета компании ТВ-Транс не было перечислено никогда», - заявил А.ВОЙТОВСКИЙ. Что касается предоставленной ранее технической помощи в размере 677 тыс. евро, то она предоставлялась «ТВ-Транс» безвозмездно в рамках межправительственных договоренностей.

По его словам, в 2004 г. «Верхувен Интернешнл Транспорт Б.В.» уступило частной компании с ограниченной ответственностью «Верхувен Холдинг Уден Б.В.» право требования 350 тыс. евро. В 2008 году «Верхувен Холдинг Уден Б.В.» обратилась в Хозсуд Киева о взыскании с украинской компании задолженности, и суд удовлетворил ее требования.

В то же время, как сообщила на пресс-конференции арбитражный управляющий, эксперт Наталия УМАНЕЦ, решение суда не является правомочным, так как техническая помощь по проекту предоставлялась безвозмездно, а кредит в 350 тыс. евро, не являющийся частью проекта, так и не был получен. По ее данным, при вынесении решения суд руководствовался документами, предоставленными истцом на английском и голландском языках, кроме того, в деле фигурировали документы, выписки по технической помощи в рамках межправительственного проекта, в то время, как истец заявляет о якобы задолженности, существующей вне проекта – 350 тыс. евро. «Судьей закрываются глаза на то, что суммы не совпадают», - отметила она.

По ее словам «ТВ-Транс» обратилась в Секретариат Президента Украины, Комитет Верховной рады Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Комитет ВР по вопросам правосудия, Минюст, ГПУ, УБОП МВД, и уже есть реакция от некоторых структур. «На данный момент мы добиваемся пересмотра дела по сути в Высшем Хозсуде Украины», - сообщила Н.УМАНЕЦ. По ее словам, также компания хотела бы, чтобы посольство Нидерландов поняло ситуацию, так как в компании считают, что посол был дезинформирован, когда подал в суд ходатайство относительно того, что в случае несправедливого решения суда это будет расценено как неблагоприятный инвестклимат в Украине. «О каких-то частных инвестициях со стороны компании «Верхувен Холдинг Уден Б.В.» и речи нет. Речь идет о том, что компания, используя статус технического исполнителя, пытается получить личную выгоду, взыскав с «ТВ-Транс фактически бюджетные средства, полученные от правительства Голландии», - заявила Н.УМАНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, голландская международная транспортная компания Verhoeven Holding Uden B.V. заявляет об уклонении ООО «ТВ-Транс» от выполнения судебных решений в пользу Verhoeven Holding Uden. Как сообщил представитель компании Verhoeven Holding Uden B.V., адвокат ЧП «Юридическое бюро Писаренко» Александр ПИСАРЕНКО, в период с ноября 2002 года по август 2004 года для реализации проекта Verhoeven Internationaal Transport передала обществу товаров, оборудования и услуг на сумму около 851 тыс. евро, что превысило согласованный бюджет на 350 тыс. евро, которые Verhoeven Internationaal Transport предоставила «ТВ-Транс» как ссуду.

Таким образом, общество частично за счет средств Королевства Нидерландов и частично за счет ссуды Verhoeven Internationaal Transport получило в собственность современный логистический центр. По условиям договора ссуда предоставлена под 7% годовых, которые уплачивают с 25 мая 2005 года в срок до 31 января 2008 года. «На протяжении 2005-2008 годов никаких сумм возвращено не было», – отметил адвокат.

В связи с неуплатой долга Verhoeven Holding Uden обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании долга вместе с процентами, неустойкой за просрочку платежа и с учетом процента инфляции. После рассмотрения дела 25 декабря 2008 года суд вынес решение о частичном удовлетворении иска в сумме 588 тыс. евро (во взыскании процентов инфляции отказано).