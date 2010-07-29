«Единый Центр» призывает местных активистов к сотрудничеству на предстоящих выборах

Киев. 29 июля. УНИАН. Партия «Единый Центр» призывает активистов партий, местных общественно-политических организаций, независимых кандидатов к сотрудничеству на местных выборах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил бывший председатель Комитета избирателей Украины, член «Единого Центра» Игорь ПОПОВ.

По словам И.ПОПОВА, он видит в этой работе перспективу и поэтому вступил в партию. “Я уже получил партийный билет, более того, в партии я собираюсь заниматься именно привлечением новых перспективных политиков к участию в избирательной кампании”, – сказал он.

И.ПОПОВ заметил, что “Единый Центр” готов отдать половину и больше мест в своих списках и в округах тем политикам, которые принесут пользу общинам и будут работать на будущее Украины. При этом он добавил, что от этих кандидатов ЕЦ не будет требовать немедленного вступления в партию. “Единый Центр” готов рассмотреть предложения о выдвижении от лиц с чистой репутацией, не связанных с партиями вчерашней или сегодняшней власти”, – сказал И.ПОПОВ.

Он также отметил, что формирование партийных списков и отбор мажоритарщиков будет происходить прозрачно. “Специальные технологии уже готовы. Только избиратели будут определять, кого выдвигать в местные советы. И все, с кем ведутся переговоры, пройдут процедуру, похожую на праймериз, так же ее пройдут и действующие члены “Единого Центра”, – сказал И.ПОПОВ. Он добавил, что технологию формирования списков представит съезду партии, который назначен на 14 августа.