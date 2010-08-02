Общественные организации АПК заявляют, что в Украине незаконно сдерживается экспорт зерна

Киев. 2 августа. УНИАН. Общественные профессиональные организации в области аграрно-промышленного комплекса заявляют, что в Украине незаконно сдерживается экспорт зерна.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор «Укрзернопром АГРО» Евгений ЛЕНГ.

«Несколько дней действовал запрет железной дороги на приемку пшеницы на отгрузку в порты. Устный запрет, отданный устно железной дороге, и два дня она принимала заявки на вагоны, но фактически вагоны не ставила. Это нормально, это цивилизованно?», - задал вопрос Е.ЛЕНГ.

Кроме того, он считает незаконным то, что таможне позволили брать зерно на экспертизу после начала загрузки партии на судно.

Е.ЛЕНГ убежден, что такая норма, которая не регламентирована по времени, способствует коррупции, поскольку собственникам зерна придется стимулировать чиновников для скорейшего проведения экспертизы.

«Не оговорены сроки такой экспертизы. Судно может стоять, пока эту экспертизу сделают. Коррупционная ли эта схема? Безумно коррупционная, потому что это вынуждение платить деньги для того, чтобы побыстрее сделали анализ», - сказал Е.ЛЕНГ.

К тому же он добавил, что результаты этой экспертизы не имеют никакой юридической силы, поскольку согласно закону о зерне, окончательные данные о качестве зерна дает Госхлебинспекция.

«Зачем это таможня делает, мы можем только догадываться. Мое предположение, что это все встает в ряд - когда два дня запрещали устным распоряжением грузить с железной дороги пшеницу в порты, это нецивилизованные способы закрыть экспорт, не закрывая его законно», - отметил Е.ЛЕНГ.

На пресс-конференции также сообщалось, что глава Аграрного союза Геннадий НОВИКОВ, глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай МИРКЕВИЧ и президент Украинской аграрной ассоциации Леонид КОЗАЧЕНКО подготовили обращение Президенту и премьер-министру Украины, в котором выразили обеспокоенность фактами искусственного ограничения экспорта зерна.

Также в письме, копия которого была представлена на пресс-конференции, выражается обеспокоенность тем, что Аграрный фонд не в достаточной мере выполняет свои функции, в частности относительно проведения залоговых закупок зерна, и просьба ускорить выдачу НДС-облигаций экспортерам сельскохозяйственной продукции, что даст возможность насытить рынок оборотными средствами для активизации и стабилизации закупок зерна у товаропроизводителей.