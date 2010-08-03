Социальная инициатива “Родное Коцюбинское” попросит власть предоставить лесному массиву поселка статус заповедника

Киев. 3 августа. УНИАН. Представители Социальной инициативы “Родное Коцюбинское” обратятся к руководителям государства с просьбой посодействовать предоставлению лесному массиву Коцюбинского в Киевской области статуса заповедника.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Социальной инициативы “Родное Коцюбинское”, депутат Коцюбинского поселкового совета Владимир ЖАРКОВ.

Он напомнил, что в 2009 году поселковый совет Коцюбинского своим решением раздал свыше 500 участков леса. В.ЖАРКОВ заметил, что 400 из них были отданы днепропетровским инвесторам, а 100 - жителям Коцюбинского.

В.ЖАРКОВ отметил, что решение о раздаче лесных угодий было принято незаконно, однако его никто не торопится отменять.

“Теперь готовится еще одна земельная афера”, - сказал В.ЖАРКОВ. В частности, по его словам, в ближайшее время местная власть Коцюбинского планирует раздать 4 тыс. га леса, который является “легкими жителей поселка”.

Он заявил, что общественность Коцюбинского попытается сделать все возможное, чтобы лес не был уничтожен за счет расширения границ поселка. “Мы будем предпринимать все шаги. Мы подготовили письма к Президенту и всем органам исполнительной и законодательной власти, чтобы они способствовали установлению лесному массиву Коцюбинского статуса заповедника”, - сказал В.ЖАРКОВ.