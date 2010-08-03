Производители алкоголя считают необходимым отменить статус бланка строгой отчетности для товарно-транспортных накладных

Киев. 3 августа. УНИАН. Производители алкоголя в Украине считают необходимым отменить статус бланка строгой отчетности для товарно-транспортных накладных (ТТН) на перемещение алкогольных напитков.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители компаний-производителей, дистрибьюторов, профильных ассоциаций и пр.

В частности, по словам вице-президента «СОВАТ» (Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака) Владимира ОСТАПЮКА, производители алкогольных напитков надеются, что проект постановления, подготовленный Министерством экономики об исключении ТТН из перечня документов строгой отчетности, будет в скором времени поддержан Кабинетом министров.

При этом участники рынка требуют отменить приказ №313 Министерства аграрной политики, который был издан в июне т.г. и которым министерство обязало все подчиненные ему структуры заказывать бланки строгой отчетности (в том числе и ТТН на перевозку алкогольной продукции) у ГП «Украгроспецпостач», а кроме того – ввело единую защитную голограмму.

Как считает директор по маркетинговым коммуникациям ХК «Петрус» Александр ПЕТРУЛЕНКОВ, стоимость голограмм для ТТН завышена в разы, при этом производители несут необоснованные расходы. «Это не борьба с теневым рынком, это – еще один теневой рынок», - отметил он.

По словам вице-президента ассоциации «Виноградари и виноделы» Вячеслава ПОНОМАРЕВА, в адрес ассоциации поступили десятки писем с просьбой содействовать отмене ТТН на перевозку алкоголя. «Экономика этого желания очень проста. На самом деле в цене единицы продукции, которая доходит до потребителя, бывает, до 1 гривни стоимость вызвана именно ТТН, потому что бывает, что на заказ, на какую-то точку везется один ящик. На один ящик уже необходимо выписать ТТН. Получается, в цене одной бутылки лежит одна гривня. Мы как ассоциация не можем себе позволить, чтобы стоимость нашей продукции была увеличена. Одна гривня – это затраты не на перевозку, а на то, чтобы просто кому-то в карман заплатить за эти ТТН. Этот комплект ТТН – как он может сегодня стоить 6 гривен? Шесть гривен, чтобы создать какие-то 3-4 бумажки», - отметил В.ПОНОМАРЕВ.

Как считают производители, практика использования ТТН оказалась неоправданной, так как со дня объявления ТТН документом строгого обращения (в 2004 г.) контролирующими органами с их помощью не было выявлено ни одного случая перемещения нелегальной или контрафактной алкогольной продукции. Как отмечалось на пресс-конференции, для выявления контролирующим органом при проверке недостоверных или фальшивых данных статус документа не играет роли, так как нелегальные производители не покупают бланки ТТН, реализуя продукцию без каких-либо документов.