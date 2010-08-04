Закон о местных выборах стимулирует использование органов МВД и судов в политической борьбе - эксперты

Киев. 4 августа. УНИАН. Новый закон о местных выборах создает возможности для неравного использования СМИ кандидатами, а также стимулирует использование органов Министерства внутренних дел и судов в политической борьбе.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Международной общественной организации “Интерньюз-Украина” Константин КВУРТ.

По его словам, этот закон «не отвечает европейским стандартам”. Он считает, что в случае, если речь идет “об ошибке народных депутатов Украины” при принятии данного закона, то уже в сентябре Верховная Рада Украины может исправить все неточности, которые в нем есть. При этом он отметил, что если закон не будет изменен, то выборы 31 октября будут “нечестными и они будут существенно ограничивать кандидатов в работе со СМИ”.

Директор по правовым вопросам МОО “Интерньюз-Украина” Павел МОИСЕЕВ отметил, что в законе заложена “классическая схема возможных манипуляций по его применению”. Он отметил, что в законе предусмотрено, что требования о равной оплате за использование печатных площадей или эфирного времени, установление расценок стоимости за распространение предвыборной агитации, предоставление равного доступа к СМИ всем кандидатам не распространяется на СМИ, основателями (владельцами) которых являются кандидаты в депутаты и кандидаты на должность председателей сельских, поселковых и городских советов. По его словам, стать владельцем СМИ можно, имея хотя бы 0,001% доли в уставном капитале. П.МОИСЕЕВ отметил, что исходя из норм закона, кандидат, который опосредствованно владеет телекомпанией, имеет право отказывать в свободном доступе к ней другим кандидатам.

Директор по развитию МОО “Интерньюз-Украина” Евгений РАДЧЕНКО отметил, что в законе предусмотрены нормы, которые дают основания для снятия кандидатов с регистрации. Он отметил, что законом, в частности, предусмотрено, что “печатные и другие агитационные материалы размещаются только в местах, определенных и оборудованных местными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления”. По его словам, по сути, данная норма означает, что расклеивание листовок на столбах, домах или в других неопределенных местах является нарушением, и в случае его повторения может последовать снятие кандидата с регистрации. Он сказал, что согласно Кодексу об административных правонарушениях нарушение порядка размещения предвыборной агитации влечет за собой штраф от 5 до 10 необлагаемых минимумов. По его словам, составлять протокол об этих нарушениях имеют право исключительно представители органов внутренних дел. Директор по развитию МОО “Интерньюз-Украина” считает, что это позволит втягивать милицию в политику, ведь подход к провластным кандидатам и к другим кандидатам, исходя из реалий Украины, будет неравный.

Е.РАДЧЕНКО отметил, что данный закон фактически “узаконивает подкуп избирателей”. По его словам, он запрещает при проведении агитации предоставлять товары, кроме тех, которые содержат изображение или символику партии, если стоимость «не превышает 5% минимального размера зарплаты или это 44 гривни и 40 копеек”. Он отметил, что законом, по сути, “разрешено легально раздавать продуктовые наборы, на упаковках которых есть название партии или ее символика”. По его словам, и в этом случае будут разные подходы к провластным и оппозиционным кандидатам.

Е.РАДЧЕНКО подчеркнул, что с применением данного закона “резко возрастает возможность использования административного ресурса в смысле использования силовых органов, поскольку административные правонарушения контролируются милицией, а нарушения, которые предусмотрены Уголовным кодексом, будут контролироваться органами прокуратуры и СБУ”. “Это будет означать, что все силовые ведомства будут активно работать на выборах”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля вступил в силу Закон “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов, и сельских, поселковых, городских председателей”.

Текст закона опубликован в газете “Голос України”.

Законом предусматривается проведение местных выборов 31 октября 2010 года с переходом от ныне действующей пропорциональной (партийной) к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе выборов органов местного самоуправления. Избирательный процесс должен начаться 11 сентября.

Верховная Рада 10 июля приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенный председателем фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ. 27 июля закон подписал Президент.