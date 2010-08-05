В Киеве состоялся Марш жизни

Киев. 5 августа. УНИАН. Делегация примирения из немецкого города Тюбинген сегодня проводит в Киеве Марш жизни, приуроченный к 69-ой годовщине трагедии Бабьего яра.

Об этом сообщили организаторы Марша жизни на тему: "Прощенный четверг" на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, двести немцев среди которых дети, внуки и правнуки нацистов прибыли в Украину, чтобы лично извиниться перед евреями за Холокост.

Две колонны участников Марша прошли «дорогой смерти» от кинотеатра Киевская Русь по улице Мельникова и от Сырецкого парка к мемориальному комплексу «Бабий яр», где проводят встречи с евреями, которые пострадали в годы войны от нацистов.

Перед этим на пресс-конференции, организатор Марша, старший пастор, основатель и руководитель церкви ТОС Джобст БИТТНЕР напомнил, что около 1,6 миллиона евреев стали жертвами Холокоста в Украинe. По его словам, это происходило буквально по всей стране. «В Украине нет, пожалуй, ни одного города или деревни, где бы еврейское население не подверглось казни или не было бы уничтожено полностью. Ответственными за это ужасное преступление были немецкие захватчики, которые совместно с группами специального назначения (SS), а также при широкой поддержке многочисленных украинских подразделений осуществляли массовые уничтожения еврейского народа», - отметил он.

Д.БИТТНЕР подчеркнул, что немцы, как виновники этих трагических событий, сегодня несут ответственность за то, что бы подобное не повторилось в будущем. «Мы считаем своей ответственностью выступить против проявлений антисимитизма, который в последнее время снова набирает силу. Мы должны заявить, что такого больше не должно повториться», - отметил он.

Пастор рассказал, что из двухсот немцев приехавших сегодня в Киев 40 выяснили, что их деды принимали участие в военных действиях на территории Украины, а некоторые даже в событиях Бабьего Яра.

Так, потомки нацистов Ганс Петер БЕСТЕР, Анке КРЮГЕР рассказали, что недавно узнали об участии своих дедов во Второй мировой войне, в том числе и на территории Украины и принесли извинения за действия своих предков. «Я счастлив, что Бог дал мне возможность попросить прощение. Мне очень жаль», - отметил Г.БЕСТЕР.