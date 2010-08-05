Куликов заявляет, что в партии ЕЦ будет входить в политсовет и руководить Киевской городской организацией

Киев. 5 августа. УНИАН. Народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ (фракция НУ-НС) заявляет, что в партии «Единый Центр» будет входить в политсовет и руководить Киевской городской организацией.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на прошлой неделе он написал заявление о вступлении в партию «Единый Центр».

К.КУЛИКОВ отметил, что первое предложение вступить в эту партию он получил от Виктора БАЛОГИ, когда тот еще возглавлял Секретариат Президента. По его словам, он от этого предложения отказался, как и от следующего предложения о вступлении в партию.

К.КУЛИКОВ подчеркнул, что сегодня он лично сделал выбор в пользу партии «Единый Центр».

К.КУЛИКОВ подчеркнул: «Это решение было взвешенным, трудным». «Я сделал выбор не в сторону коалиции, а в сторону оппозиции. Выбор в сторону оппозиции платным не бывает. Войти за деньги в коалицию можно, а войти за деньги в оппозицию – выглядит достаточно смешно», - сказал народный депутат.

Он подчеркнул, что объединился с «Единым Центром» «не как с партией», а как «с площадкой, которая дает возможность на базе этой площадки объединить демократические силы и показать, что в стране реальная, сильная, весомая оппозиция».